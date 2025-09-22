У Станковича случился разлад в семье: подробности

Стало известно о разногласиях между главным тренером «Спартака» Деяном Стаковичем и его сыновьями.

20-летний Александар – опорный полузащитник «Брюгге».

23-летний Филлип – вратарь «Венеции».

В конце прошлого года Станкович сменил представителя. Ранее его интересы представляло агентство Roc, теперь – Дарко Ристич.

С помощью Roc тренер оказался в «Спартаке», а Ристич ему пообещал трудоустройство в сборной Сербии в будущем.

«Дети Станковича, Александар и Филлип, продолжают сотрудничать с Roc.

Деян настаивал на том, чтобы сыновья прекратили вести дела с агентством, но футболисты не захотели менять представителей.

Из-за этого между Станковичами возник разлад», – сообщил источник.