У Станковича случился разлад в семье: подробности

Сегодня, 16:25
4

Стало известно о разногласиях между главным тренером «Спартака» Деяном Стаковичем и его сыновьями.

  • 20-летний Александар – опорный полузащитник «Брюгге».
  • 23-летний Филлип – вратарь «Венеции».

В конце прошлого года Станкович сменил представителя. Ранее его интересы представляло агентство Roc, теперь – Дарко Ристич.

С помощью Roc тренер оказался в «Спартаке», а Ристич ему пообещал трудоустройство в сборной Сербии в будущем.

«Дети Станковича, Александар и Филлип, продолжают сотрудничать с Roc.

Деян настаивал на том, чтобы сыновья прекратили вести дела с агентством, но футболисты не захотели менять представителей.

Из-за этого между Станковичами возник разлад», – сообщил источник.

Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Спартак Станкович Деян
Бомбардир
1758548912
******
Ответить
DMитрий
1758550209
А по моему у него случился разлад в голове!
Ответить
neim
1758551594
У него разлад в мозгах !
Ответить
k611
1758553484
Это их семейное дело, зачем про это сообщать...
Ответить
