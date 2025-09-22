Мостовой прояснил будущее Станковича в «Спартаке»

Бывший спартаковец Александр Мостовой не верит в скорую отставку главного тренера команды Деяна Станковича.

Накануне «Спартак» победил «Крылья Советов» в 9-м туре РПЛ.

Москвичи идут на 6-м месте.

Следующий соперник – «Пари НН».

– Как вам матч «Спартака» и «Крыльев» (2:1)?

– Кто‑то закапывает «Спартак», кто‑то закапывает Станковича, но это смешно. «Спартак» поднимается, как я и говорил. Они уже почти в пятерке, в следующем туре будут в тройке. Какая разница, сидит Станкович на трибуне или на скамейке? Играют футболисты.

– Станкович доработает в «Спартаке» до зимы?

– Да, конечно. Более того, до зимней паузы «Спартак» однозначно будет в тройке.