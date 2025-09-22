Введите ваш ник на сайте
Позиция «Пари НН» по будущему Шпилевского

Сегодня, 11:45

«Пари НН» пока не планирует увольнять главного тренера Алексея Шпилевского.

«37-летний Шпилевский по-прежнему намерен добиться результатов с нижегородцами. В частности, специалист хочет «поменять ментальность футболистов и улучшить их качества.

Руководство клуба продолжает доверять специалисту», – написал источник.

  • Шпилевский пришел в клуб летом, сменив соотечественника Виктора Гончаренко.
  • В 13 матчах под руководством Шпилевского у «Пари НН» 3 победы и 10 поражений.
  • Команда в зоне вылета.

Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Беларусь. Высшая лига Пари НН Шпилевский Алексей
