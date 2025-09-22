Позиция «Пари НН» по будущему Шпилевского

«Пари НН» пока не планирует увольнять главного тренера Алексея Шпилевского.

«37-летний Шпилевский по-прежнему намерен добиться результатов с нижегородцами. В частности, специалист хочет «поменять ментальность футболистов и улучшить их качества.

Руководство клуба продолжает доверять специалисту», – написал источник.