«Спартак» уличили в серьезном нарушении регламента

Глава КДК Артур Григорьянц прокомментировал инцидент перед матчем 9-го тура РПЛ «Спартак» – «Крылья Советов» (2:1).

Игрокам самарцев пришлось ехать на такси, поскольку автобус не успевал доставить команду.

Причина – перекрытые улицы в Москве из-за массового забега.

«Крылья» забили в Тушино первыми, но проиграли.

«Рассмотрим неприезд автобуса к месту расположения футбольного клуба «Крыльев Советов» для доставки команды на матч. Это нарушение футбольным клубом «Спартак» регламента соревнований», – сказал Григорьянц.