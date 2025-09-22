«Спартак» уличили в серьезном нарушении регламента

Глава КДК Артур Григорьянц прокомментировал инцидент перед матчем 9-го тура РПЛ «Спартак» – «Крылья Советов» (2:1).
- Игрокам самарцев пришлось ехать на такси, поскольку автобус не успевал доставить команду.
- Причина – перекрытые улицы в Москве из-за массового забега.
- «Крылья» забили в Тушино первыми, но проиграли.
«Рассмотрим неприезд автобуса к месту расположения футбольного клуба «Крыльев Советов» для доставки команды на матч. Это нарушение футбольным клубом «Спартак» регламента соревнований», – сказал Григорьянц.
Источник: «Матч ТВ»