Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Зенит» планировал уволить Семака в случае поражения от «Краснодара»

«Зенит» планировал уволить Семака в случае поражения от «Краснодара»

Сегодня, 10:14
14

Футбольный эксперт Андрей Созин сообщил, что главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку грозила отставка.

  • В 9-м туре РПЛ петербуржцы победили «Краснодар» (2:0).
  • «Зенит» отстает от 1-го места на 3 очка.
  • Семак в команде с 2018 года.

«Всю неделю в околофутбольных кругах ходил слух, что Семака уволили бы из «Зенита» в случае поражения от «Краснодара». И на этом фоне на «Зенит» было смотреть интересно.

Теперь команда должна ожить. Игра была прямо хорошая: не яркая, да, но цепкая, чeткая и главное – самоотверженная. Такой борьбы и самоотверженности мы не видели от «Зенита» давно. Если слух, о котором я говорил, был правдивый, то футболисты «Зенита» сегодня показали: они готовы биться за Семака», – сказал Созин.

Еще по теме:
Семак: «Зенит» больше всех страдает от судейских ошибок» 11
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Краснодаром» 5
Семак объяснил выход Соболева в старте против «Краснодара» 2
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Рекомендуем
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Taps
1758526398
Это всё временно. Семака надо убирать, выгорел.
Ответить
aldo conte
1758526583
Брехня. Я в это не верю. Хотели уволить Семака? И уже подыскали кандидатов на его место? От разговоров до поступка есть известная дистанция. Что-то не было слышно, чтобы "Зенька" с кем-либо вёл переговоры. Да и такие громкие отставки происходят обычно в паузы, когда играют сборные или в зимние каникулы.
Ответить
Isaenkov
1758527082
Но потом в Зените решили, что проще заплатить Карасеву, чем платить неустойку Семаку.
Ответить
Kollljan
1758527491
Зачем публиковать слухи?
Ответить
Semenycch
1758528127
Чушь! У Сергея Богдановича железобетонные позиции в Зените! Этот Созин лживая, лысая, толстая .... сами знаете кто!
Ответить
Литейный 4 (returned)
1758528318
В этот раз Зенит получше контролировал мяч, меньше было потерь и ошибок. Хотя 1 тайм показывал в лучшем случае ничью. Но во втором Зенит прибавил и заслуженно победил. Гыгыгы
Ответить
Dmitty
1758528367
То-то он так нервничал и с судьями спорил.
Ответить
Artemka444
1758528933
Желтуха
Ответить
VVM1964
1758530222
Руки и пуки прочь от Серожи !!!)))... Зенит на 5-ом всех устраивает !!!
Ответить
Номэд
1758530267
Накой им сельдерей. Они за обещанную премию сильно поднатужились и карась помог. Да и быки оказались не быками.
Ответить
Главные новости
«Спартак» уличили в серьезном нарушении регламента
11:28
3
Мостовой поделился впечатлениями от игры «Краснодар» – «Зенит»: «Болел за гостей»
11:10
1
Соболева уличили в медлительности на поле: «Просто фантастика»
10:43
5
Червиченко описал победу «Спартака» над «Крыльями» тремя прилагательными
10:28
3
«Зенит» планировал уволить Семака в случае поражения от «Краснодара»
10:14
14
Мостовой прояснил, что будет со «Спартаком» дальше
09:15
1
Аршавин сделал вывод по итогам матча «Краснодар» – «Зенит»
08:45
2
Победы «Спартака» и «Зенита», ЦСКА отказался от Кузяева, откровения Орзул и другие новости
00:57
Прогноз Титова на карьеру Талалаева
00:42
5
Футболист ЦСКА женится на известной российской актрисе, которая старше его на 7 лет
00:36
4
Все новости
Все новости
Чернов: «Хочу доказать и вернуться в «Спартак»
10:34
Станковича назвали тупиком для «Спартака»
09:57
2
Талалаев: «Все ждут, что «Балтика» сдуется, но мы не сдуемся»
09:45
3
Угальде отреагировал на срыв трансфера в «Фейеноорд»
09:36
4
Мостовой прояснил, что будет со «Спартаком» дальше
09:15
1
Стало известно, кто оплачивал такси игрокам «Крыльев Советов»
09:05
Аршавин сделал вывод по итогам матча «Краснодар» – «Зенит»
08:45
2
Прогноз Титова на карьеру Талалаева
00:42
5
Футболист ЦСКА женится на известной российской актрисе, которая старше его на 7 лет
00:36
4
Мусаев предъявил конкретную претензию к Карасеву
00:22
14
Рабинер прокомментировал победу «Зенита» над «Краснодаром»
00:14
1
Квеквескири из «Оренбурга» пропустит матч с «Зенитом» из-за ошибки судьи
Вчера, 23:32
3
Пименов дал совет «Зениту»: «Надо выгонять»
Вчера, 23:20
6
ВидеоФанаты «Краснодара»: «Зенит» не может – судья поможет»
Вчера, 23:11
23
Семак: «Зенит» больше всех страдает от судейских ошибок»
Вчера, 23:01
11
Соболев обратился к фанатам «Краснодара», которые его оскорбляли
Вчера, 22:47
1
Угальде отреагировал на потерю места в стартовом составе
Вчера, 22:37
ВидеоФанаты «Краснодара» скандировали «Зенит» – позор российского футбола»
Вчера, 22:26
51
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Краснодаром»
Вчера, 22:18
5
Мусаев отреагировал на поражение «Краснодара» от «Зенита»
Вчера, 22:07
5
Глушенков после победы над «Краснодаром» описал соперника двумя словами
Вчера, 21:59
7
В «Краснодаре» пожаловались на судейство Карасева в матче с «Зенитом»
Вчера, 21:47
8
РПЛ. 1+1 Глушенкова и Энрике принесли «Зениту» выездную победу над «Краснодаром» (2:0)
Вчера, 21:30
103
ВидеоОбзор матча «Краснодар» – «Зенит» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:30
1
«Спартак» уличили в бездарности и хаотичности
Вчера, 21:22
5
Пименов: «Возможно, руководству «Спартака» нравится актерское мастерство Станковича»
Вчера, 21:14
Реакция болельщиков «Спартака» на волевую победу над «Крыльями Советов»
Вчера, 21:06
1
Семак объяснил выход Соболева в старте против «Краснодара»
Вчера, 20:46
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 