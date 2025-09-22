«Зенит» планировал уволить Семака в случае поражения от «Краснодара»

Футбольный эксперт Андрей Созин сообщил, что главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку грозила отставка.

В 9-м туре РПЛ петербуржцы победили «Краснодар» (2:0).

«Зенит» отстает от 1-го места на 3 очка.

Семак в команде с 2018 года.

«Всю неделю в околофутбольных кругах ходил слух, что Семака уволили бы из «Зенита» в случае поражения от «Краснодара». И на этом фоне на «Зенит» было смотреть интересно.

Теперь команда должна ожить. Игра была прямо хорошая: не яркая, да, но цепкая, чeткая и главное – самоотверженная. Такой борьбы и самоотверженности мы не видели от «Зенита» давно. Если слух, о котором я говорил, был правдивый, то футболисты «Зенита» сегодня показали: они готовы биться за Семака», – сказал Созин.