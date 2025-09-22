Мусаев предъявил конкретную претензию к Карасеву

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о судействе в матче 9-го тура РПЛ против «Зенита» (0:2). В поле судил москвич Сергей Карасев.

У «Зенита» 1+1 оформил Максим Глушенков.

«Краснодар» сохраняет лидерство.

«Зенит» отстает на 3 очка.

– Насколько влияло количество свистков судьи?

– Согласен, что было много свистков и остановок. Даже когда добавили семь минут, минуты две-три судья разговаривал, разнимал потасовку. Не очень хорошо. Мы были неплохо готовы физически, готовы были выдержать высокий темп. Хотелось бы, чтобы игра была более интенсивной. Но это больше вопрос к арбитру.