Мусаев предъявил конкретную претензию к Карасеву

Сегодня, 00:22
1

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о судействе в матче 9-го тура РПЛ против «Зенита» (0:2). В поле судил москвич Сергей Карасев.

– Насколько влияло количество свистков судьи?

– Согласен, что было много свистков и остановок. Даже когда добавили семь минут, минуты две-три судья разговаривал, разнимал потасовку. Не очень хорошо. Мы были неплохо готовы физически, готовы были выдержать высокий темп. Хотелось бы, чтобы игра была более интенсивной. Но это больше вопрос к арбитру.

Рабинер прокомментировал победу «Зенита» над «Краснодаром»
Фанаты «Краснодара»: «Зенит» не может – судья поможет» 9
Соболев обратился к фанатам «Краснодара», которые его оскорбляли 1
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар Мусаев Мурад Карасев Сергей
Комментарии (1)
FWSPM
1758495255
Свистун конечно весь матч тянул помойку как мог но вы сами виноваты надо по воротам хоть иногда попадать из таких убойных позиций
Ответить
