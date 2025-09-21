«Спартаку» советуют уволить Станковича, несмотря на победу над «Крыльями Советов»

Репортер «Чемпионата» Илья Никульников поделился впечатлениями от матча 9-го тура РПЛ «Спартак» – «Крылья Советов» (2:1).

Самарцы вели в счете после 1-го тайма.

Дубль с замены у «Спартака» оформил Манфред Угальде.

«Спартак» поднялся на 5-е место РПЛ.

«Грустно, что кроме быстрого гола и защиты – «Крылья» ничего толком не продемонстрировали. Да, были какие-то подходы и удары издали, но это всe не то.

С таким «Спартаком» вполне можно было цепляться за очки.

«Спартак» с Деяном Станковичем так и будет лихорадить дальше. Нужно прекратить эти пытки и расстаться. И начинать всe заново», – считает Никульников.