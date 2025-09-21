«Спартаку» советуют уволить Станковича, несмотря на победу над «Крыльями Советов»

Репортер «Чемпионата» Илья Никульников поделился впечатлениями от матча 9-го тура РПЛ «Спартак» – «Крылья Советов» (2:1).
- Самарцы вели в счете после 1-го тайма.
- Дубль с замены у «Спартака» оформил Манфред Угальде.
- «Спартак» поднялся на 5-е место РПЛ.
«Грустно, что кроме быстрого гола и защиты – «Крылья» ничего толком не продемонстрировали. Да, были какие-то подходы и удары издали, но это всe не то.
С таким «Спартаком» вполне можно было цепляться за очки.
«Спартак» с Деяном Станковичем так и будет лихорадить дальше. Нужно прекратить эти пытки и расстаться. И начинать всe заново», – считает Никульников.
Источник: телеграм-канал Ильи Никульникова