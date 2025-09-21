В «Крыльях» прокомментировали ситуацию перед матчем со «Спартаком» – команда добиралась на такси

В пресс-службе «Крыльев Советов» высказались о необычной дороге на «Лукойл Арену» на матч 9-го тура РПЛ против «Спартака».
Самарцы добирались на такси.
«Автобус опаздывал из‑за Московского марафона, поэтому решили не ждать и поехать на такси. На стадион доехали с комфортом, не опоздали, «Спартак» помог нам с быстрым заездом на территорию арены. Претензий к московскому клубу у нас нет», – сказали в «Крыльях Советов».
- Матч в Тушино начнется в 14:30 мск.
- У обеих команд по 12 очков.
Источник: «Матч ТВ»