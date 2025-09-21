Стали известны стартовые составы на матч 8 тура чемпионата России в котором сыграют «Спартак» и «Крылья Советов». Игра состоится 21 сентября, начало встречи запланировано на 14:30 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Спартак»: Максименко, Рябчук, Джику, Литвинов, Денисов, Умяров, Мартинс, Жедсон, Барко, Маркиньос, Гарсия.

Главный тренер: Деян Станкович

«Крылья Советов»: Песьяков, Гальдамес, Ороз, Божин, Лепский, Рассказов, Иванисеня, Костанца, Ахметов, Олейников, Игнатенко.

Главный тренер: Магомед Адиев

