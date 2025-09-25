Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  КДК РФС вынес решение по «Спартаку» – клуб не предоставил автобус «Крыльям»

КДК РФС вынес решение по «Спартаку» – клуб не предоставил автобус «Крыльям»

Сегодня, 16:32
9

Председатель контрольно‑дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил, как накажут «Спартак».

«Спартак» нарушил регламент, не предоставив автобус «Крыльям Советов». Тренерскому штабу и футболистам самарцев пришлось добираться до стадиона на такси.

За данное нарушение «Спартак» оштрафован на 50 тысяч рублей«, – сказал Григорьянц.

  • Команды встречались 21 сентября на «Лукойл Арене».
  • «Спартак» выиграл у «Крыльев» со счетом 2:1 в 9-м туре РПЛ.
  • Клуб извинился перед самарцами, объяснив произошедшее «логистическими трудностями».

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Спартак
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Де зуев
1758807707
Вот это просто юмор))))
Ответить
Цугундeр
1758807802
)) Пятьдесят косарей. Теперь Ливай без осветления сосков. Горе.
Ответить
ScarlettOgusania
1758808049
разорили Лукойл своими непосильными штрафами, черти окаянные из КДК...))
Ответить
Каратель помойников
1758808598
Интересно,а куда эти 50к пойдут,точнее на что? Хрихорянц коньяку пару бутылок купит?
Ответить
bset
1758808870
Мне кажется, дешевле 50 тысяч заплатить, чем заказывать автобус)) Штрафы, конечно, смешные)
Ответить
Интерес
1758808892
Ужас! Теперь не купить мозоль очередного гастарбайтера.
Ответить
fakeid
1758809102
дезеувы всеми способами пытались вставить палки в колёса крыльям, лишь бы отскочить. автобус не дали, в судейскую с чемоданами бегали в перерыве. позор!
Ответить
Semenycch
1758809211
- С Вас штраф 500 рублей за оскорбление полицейского. - Возьми тысячу и слушай дольше!
Ответить
  • Читайте нас: 