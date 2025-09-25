КДК РФС вынес решение по «Спартаку» – клуб не предоставил автобус «Крыльям»

Председатель контрольно‑дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил, как накажут «Спартак».

«Спартак» нарушил регламент, не предоставив автобус «Крыльям Советов». Тренерскому штабу и футболистам самарцев пришлось добираться до стадиона на такси.

За данное нарушение «Спартак» оштрафован на 50 тысяч рублей«, – сказал Григорьянц.