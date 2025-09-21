Титов одной фразой описал работу Карпина в «Динамо»

Бывший спартаковец Егор Титов оценил работу главного тренера «Динамо» Валерия Карпина.
– Вопрос про «Динамо» и Карпина. Сейчас много споров по поводу того, стоит ли его оставлять.
– Это не ко мне вопрос. Я не агент и не тренер…
– Вы удивитесь, если Карпина уберут до конца сезона?
– В российском футболе я ничему не удивляюсь, признаюсь. Я готов ко всему.
– На его работу в «Динамо» вы как смотрите, как можете еe оценить?
– А как я могу оценить работу? Я же не вижу…
– Как футбольный человек.
– Как футбольный человек… Ну, пока не очень. Но это наш лучший, вернее один из лучших наставников. Это тренер нашей сборной. Ждeм, смотрим. Я думаю, у него какие-то будут идеи.
- «Динамо» идет на 10-м месте в таблице РПЛ с 9 очками в 8 турах.
- В чемпионате они выиграли только 2 из 8 матчей.
- Карпин совмещает посты со сборной России.
Источник: «Чемпионат»