Титов одной фразой описал работу Карпина в «Динамо»

Бывший спартаковец Егор Титов оценил работу главного тренера «Динамо» Валерия Карпина.

– Вопрос про «Динамо» и Карпина. Сейчас много споров по поводу того, стоит ли его оставлять.

– Это не ко мне вопрос. Я не агент и не тренер…

– Вы удивитесь, если Карпина уберут до конца сезона?

– В российском футболе я ничему не удивляюсь, признаюсь. Я готов ко всему.

– На его работу в «Динамо» вы как смотрите, как можете еe оценить?

– А как я могу оценить работу? Я же не вижу…

– Как футбольный человек.

– Как футбольный человек… Ну, пока не очень. Но это наш лучший, вернее один из лучших наставников. Это тренер нашей сборной. Ждeм, смотрим. Я думаю, у него какие-то будут идеи.