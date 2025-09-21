Кисляк рассказал, на что копит деньги

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк планирует купить квартиру.

– Ты говорил в интервью Спортсу, что копишь на квартиру. Неужели один из самых сильных игроков лиги до сих пор не может накопить на квартиру?

– Нет своей квартиры. Пока коплю.

– Это что за квартиру ты хочешь купить?

– Вы не думайте, что в России какие-то космические зарплаты. Я только начал свой футбольный путь, все идет своим чередом.