Погребняк ответил, пора ли увольнять Станковича из «Спартака»

Бывший спартаковец Павел Погребняк считает, что пока увольнять главного тренера Деяна Станковича не стоит.

Накануне «Спартак» проиграл в кубковом матче «Ростову» (1:2).

Главный тренер Деян Станкович в команде год.

В 12 матчах сезона у «Спартака» 5 побед.

«Если уволить Станковича, не понимаю, кого клуб может пригласить вместо него с таким статусом и с такой харизмой? Пока что он даeт результат.

Условных Моуринью или Флика не получится привезти, поэтому Станкович является хорошей кандидатурой», – считает Погребняк.