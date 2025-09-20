Смородская определила, кто сильнее – Батраков или Головин

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала рост трансферной стоимости игрока команды Алексея Батракова.
- Батраков стал самым дорогим российским футболистом – его оценили в 23 миллиона евро.
- Он обошел по рыночной стоимости легендарных Криштиану Роналду и Лионеля Месси.
- В этом сезоне 20-летний хавбек забил 10 голов и сделал 2 ассиста в 11 матчах.
«Он заслуженно сейчас самый дорогой российский игрок. Батраков – абсолютный лидер.
Он сильнее Александра Головина и Алексея Миранчука», – сказала Смородская.
Источник: «Спорт-Экспресс»