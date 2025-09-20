Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  Аршавин прокомментировал ситуацию с зенитовцем Жерсоном, который перестал играть

Аршавин прокомментировал ситуацию с зенитовцем Жерсоном, который перестал играть

Сегодня, 10:14
5

Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин высказался о полузащитнике команды Жерсоне.

«Зенит» еще не научился играть с Жерсоном. Футболист хорошо сыграл в своем первом матче, но далее не показывал того уровня, который требуется, чтобы быть игроком основы «Зенита».

Возможно, Жерсон вернулся не вполне здоровым с клубного чемпионата мира», – сказал Аршавин.

  • «Зенит» купил Жерсона этим летом за 25 миллионов евро.
  • Бразилец провел 6 матчей в РПЛ, не отметившись результативными действиями.
  • Ранее сообщалось, что он хочет покинуть петербургский клуб зимой.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Аршавин Андрей Жерсон
Комментарии (6)
BarStep
1758353625
У Семака, последние три сезона, никто «не возвращается»..
Ответить
Интерес
1758354476
Дохлый оказался.
Ответить
FCSpartakM
1758354903
да где он сыграл хорошо в 1ом матче? Там сразу понятно было, что берут пешехода, да и еще возрастного. Ну куда? зачем? в такой чемп, где бей-беги.
Ответить
ДрюкерМейстер
1758356279
То ли не акклиматизировался, то ли такое же неудачное приобретение, как Краневиттер или Эрнани. Ну не их это место, хоть разъ...сь, а не их. Хотя видели и похуже, типа Маркизио, который тупо приехал досидеть годик на банке.
Ответить
Cleaner
1758356340
Жерсон хорошо сыграл в своем первом матче, но далее ЗАБИЛ на Зенит большой болт и ждет отправки домой. СТЫДНО за Зенит, который разбазаривает БЮДЖЕТНЫЕ деньги...(((
Ответить
