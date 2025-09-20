Аршавин прокомментировал ситуацию с зенитовцем Жерсоном, который перестал играть

Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин высказался о полузащитнике команды Жерсоне.

«Зенит» еще не научился играть с Жерсоном. Футболист хорошо сыграл в своем первом матче, но далее не показывал того уровня, который требуется, чтобы быть игроком основы «Зенита».

Возможно, Жерсон вернулся не вполне здоровым с клубного чемпионата мира», – сказал Аршавин.