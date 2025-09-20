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«Спартаку» предложили тренера-спасителя

20 сентября 2025, 01:05
6

Журналист «Спорт-Экспресса», болельщик «Спартака» Максим Алланазаров предложил клубу назначить Владимира Ивича из «Аль-Айна».

  • У главного тренера «Спартака» Деяна Станковича контракт до 2027 года.
  • В 12 матчах сезона у «Спартака» 5 побед.
  • Ивич тренировал в РПЛ «Краснодар».

«Спартак» пора спасать, пока не стало совсем поздно. Решить проблемы может Ивич

Один совет «Лукойлу», который поможет клубу выбраться из ямы.

Главный принцип руководства «Спартака» на сегодняшний день – никаких резких движений. Именно поэтому Деян Станкович смог сохранить свой пост после невнятного старта в чемпионате. Время идет, а игра красно-белых не меняется. Сербу подвезли полностью обновленный состав, удовлетворили все его хотелки, оказали доверие, но команда далека от той игры, которую хотят видеть болельщики. А главное – которая способна приносить трофеи. «Спартак» тонет, его надо спасать, пока не стало поздно.

Боссы «Лукойла» на данном этапе не видят в роли тренера отечественного специалиста, а смотрят исключительно в сторону иностранцев. Потому команду не принял Станислав Черчесов, по этой же причине в Москву из Калининграда не приедет Андрей Талалаев. Следующим коучем красно-белых после Станковича с вероятностью 99% будет специалист из-за рубежа.

На мой взгляд, «Спартаку» совсем не нужно заново изобретать велосипед, а стоит пойти по короткому и надежному пути. Если тренером будет назначен другой сербский специалист, Владимир Ивич, у «Лукойла» и команды через год все будет хорошо.

Посудите сами: Ивич действительно идеальный и самый понятный кандидат прямо сейчас. Его работа в «Краснодаре» была признана всеми экспертами, а увольнение стало шоком для футбольных людей страны. Ивич боролся за чемпионство не с самым сильным составом, но оказался вынужден покинуть РПЛ из-за позиции владельца клуба.

Я плотно работаю с «Краснодаром» и точно знаю, что атмосфера в раздевалке при Ивиче была в порядке. Игроки уважали тренера и легко усваивали его идеи. При сербском специалисте на поле выходили сильнейшие, и все это понимали. Авторитет Ивича в команде был очень высоким.

Еще одним плюсом для «Спартака» в кандидатуре серба может стать работа с молодежью. Ивич любит раскрывать еще не набравшихся опыта футболистов и не боится давать им игровое время. С учетом происходящего в спартаковском молодежном футболе, появление в основе первой команды парочки молодых футболистов явно было бы не лишним.

Еще один плюс Ивича – он спокойный. Болельщикам «Спартака» надоели прыгающие на бровке тренеры, которые каждый второй матч получают красные карточки. Мне, как болельщику, хочется видеть на бровке самодостаточного, уважающего судей и соперников человека. Каждодневного давления на игроков народной команды много и без тренера. Он должен это давление уменьшать и успокаивать футболистов.

Еще один аргумент, с которым невозможно спорить, – опыт в РПЛ. Ивич, в отличие от любого другого кандидата-иностранца, приедет работать в знакомый чемпионат и атмосферу. Ему не понадобится полгода, чтобы просто понять, где он находится. Любому дорогому новичку адаптационный период точно потребуется, но времени, с учетом реалий, у «Спартака» нет. Начинать побеждать нужно было еще вчера», – написал Алланазаров.

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Источник: телеграм-канал Максима Алланазарова
Россия. Премьер-лига ОАЭ. Про Лига Спартак Аль-Айн Ивич Владимир Станкович Деян
Комментарии (6)
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vvv123
1758348696
Какой Ивич? Алейникова надо, Тихонова или Мостового!
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1758353033
Хороший кандидат и лигу знает хорошо и адекватный и результат у него был
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andr45
1758354475
Оно, конечно, приятно читать, как вся футбольная обчественность Рассеи обеспокоена судьбинушкой «Спартака») Но, уважаемые господа-товарищи, есть еще один футбольный клуб, некогда весьма популярный, одиннадцатикратный чемпион СССР «Динамо»( Но почему-то, всем глубоко наплевать на его будущее, если оно, конечно, есть( Никто не предлагает ни пути спасения легендарного клуба, не обсуждает достижения ни тренеров, ни игроков( На мой взгляд, «Динамо» не заслуживает подобного пренебрежительного отношения!
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ДрюкерМейстер
1758360249
Не поможет. У спиртака такая атмосфера в клубе, что всяк, кто б ни пришёл, проникается ыдеей (sic!): "Не надо хорошо играть, надо, чтоб судьи были за нас".
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FWSPM
1758365874
а кто предложит тренера спасителя газовику ?
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