Батраков объяснил, почему хочет поиграть в Европе

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков рассказал о своей мотивации перейти в европейский клуб.

– У нас часто говорят, что российским игрокам надо стремиться в топовые европейские чемпионаты. Вы тоже так думаете?

– Не скажу, что всем надо уезжать. Просто мне самому когда-нибудь хотелось бы сравнить, как у нас и как там.

– На самом деле, есть желание, чтобы такие игроки как Головин, братья Миранчуки, Батраков играли в РПЛ и делали лигу интереснее и сильнее, ближе к топ-лигам.

– Отчасти согласен. Но сейчас многих подкупает, что зарубежные клубы могут играть в еврокубках.

А раньше, когда наши клубы играли в Лиге чемпионов, кто-то готов был выступать в нашей лиге всю карьеру.