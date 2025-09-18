Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Лига чемпионов Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Батраков объяснил, почему хочет поиграть в Европе

Сегодня, 17:31
3

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков рассказал о своей мотивации перейти в европейский клуб.

– У нас часто говорят, что российским игрокам надо стремиться в топовые европейские чемпионаты. Вы тоже так думаете?

– Не скажу, что всем надо уезжать. Просто мне самому когда-нибудь хотелось бы сравнить, как у нас и как там.

– На самом деле, есть желание, чтобы такие игроки как Головин, братья Миранчуки, Батраков играли в РПЛ и делали лигу интереснее и сильнее, ближе к топ-лигам.

– Отчасти согласен. Но сейчас многих подкупает, что зарубежные клубы могут играть в еврокубках.

А раньше, когда наши клубы играли в Лиге чемпионов, кто-то готов был выступать в нашей лиге всю карьеру.

  • В этом сезоне 20-летний Батраков забил 10 голов и сделал 2 ассиста в 11 матчах.
  • Сегодня он стал самым дорогим российским футболистом с рыночной стоимостью 23 млн евро.

Еще по теме:
Камоцци – о новой стоимости Батракова: «Он не стоит этих денег!» 2
4 игрока ЦСКА – в топ-5 самых подорожавших футболистов РПЛ 2
Российский футболист стал дороже Месси и Роналду 7
Источник: «Российская газета»
Россия. Премьер-лига Локомотив Батраков Алексей
Рекомендуем
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
...уефан
1758206181
..."В общем, как Иришка решит, так и быть по-сему"...
Ответить
Интерес
1758206394
Кто мне расскажет убедительно, наконец, как положительно повлияло поколение "карпиных-мостовых" на рост российского футбола в целом и результатов сборной??? Одни утверждения, не подтверждённые ничем, что это стало благом ещё для чего-то,(кого-то), кроме них?
Ответить
subbotaspartak
1758207169
Надоело батрачить...
Ответить
Главные новости
СпецпроектНовый тест от «Бомбардира»: хорошо помните авторов голов российских клубов в ЛЧ?
2
Газизов возмущен скандальной английской инициативой, касающейся Льва Яшина
19:07
Кузяев ответил на предложение ЦСКА
18:33
4
Моуринью эмоционально прокомментировал назначение в «Бенфику»
18:18
2
Фото4 игрока ЦСКА – в топ-5 самых подорожавших футболистов РПЛ
17:54
2
Семин посоветовал наказание для Станковича: «И всe сразу прекратится»
17:45
6
⚡️ Моуринью – новый главный тренер «Бенфики»
17:36
4
Сын Негрейры в суде опроверг официальную версию «Барселоны» по делу о взяточничестве
17:17
Клуб РПЛ предложил Кузяеву контракт по схеме «1+1»
17:00
6
Федотов – о поведении Станковича: «Во дворе за такое и лицо могут разбить»
16:40
9
Все новости
Все новости
«Пари НН» возвращается на домашний стадион: подробности
18:55
Камоцци – о новой стоимости Батракова: «Он не стоит этих денег!»
18:06
Семин посоветовал наказание для Станковича: «И всe сразу прекратится»
17:45
6
Батраков объяснил, почему хочет поиграть в Европе
17:31
3
Клуб РПЛ предложил Кузяеву контракт по схеме «1+1»
17:00
6
Федотов – о поведении Станковича: «Во дворе за такое и лицо могут разбить»
16:40
9
Российский футболист стал дороже Месси и Роналду
16:08
7
Арустамян спрогнозировал следующее место работы Семака
15:57
5
Канчельскис объяснил, почему не поехал на открытие стадиона «Эвертона»
15:45
6 игроков «Зенита» попали в топ-10 самых подешевевших футболистов РПЛ
15:30
7
Мостовой: «Талалаев зазвездился – у него конфликты уже со всеми»
15:15
4
ФотоГоловин и Сафонов утратили статус самых дорогих российских игроков
15:00
Топ-10 самых дорогих футболистов РПЛ
14:38
5
В «Динамо» назвали диагноз и сроки восстановления Макарова
14:28
3
Дуглас Сантос не собирался играть за сборную России
13:26
20
Назван возможный срок дисквалификации Станковича
13:21
13
Экс-игрок сборной России: «Талалаев творит магию, а топ-клубы ищут каких-то кудесников за бугром»
13:14
2
Джикия сказал, есть ли для него нерукопожатные люди в «Спартаке»
13:10
3
Стало известно, в какой лиге продолжит карьеру Кузяев
12:56
2
Быстров заявил о вредном влиянии Станковича на детей
12:34
20
Бывший тренер «Зенита» сказал, стоит ли Жерсон потраченных денег
11:54
6
Новичок «Краснодара» сравнил уровень РПЛ и Лиги 1
11:20
5
Овчинников объяснил, почему Талалаева не берут в топ-клубы РПЛ
10:52
3
Черданцев объяснил поражение ЦСКА в Ростове-на-Дону
10:26
3
Экс-форвард «Краснодара» перейдет в «Сочи»
10:03
Белоус объяснил, почему руководству «Зенита» сложно уволить Семака
09:00
3
Погребняк ответил на вопрос об отношениях с 18-летней студенткой
Вчера, 23:11
3
Пономарев одним словом описал скандальную английскую инициативу, касающуюся Льва Яшина
Вчера, 22:19
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 