  • Главная
  • Новости
  • Федотов – о поведении Станковича: «Во дворе за такое и лицо могут разбить»

Федотов – о поведении Станковича: «Во дворе за такое и лицо могут разбить»

Сегодня, 16:40
9

Экс-судья РПЛ Игорь Федотов высказался о том, как себя ведет главный тренер «Спартака» Деян Станкович.

  • Серба удалили в субботнем дерби с «Динамо» (2:2).
  • Он обматерил судью. Возможный срок дисквалификации – 4 матча.

«Если арбитр Егоров написал дословно, за что был удалeн Станкович, а это была нецензурная брань, как указано в протоколе, возможно отстранение на четыре игры, но больше шести не дадут.

Не знаю, насколько для Станковича важны вообще эти наказания, раз он себя ведeт так постоянно. Его всe равно это не остановит. Надо каждую игру Станковича удалять – и на этом всe закончится. Рано или поздно это надоест руководству.

Шесть матчей не смогут дать даже за оскорбление. То, что написали, как Станкович якобы называл арбитра: «путана», «сука». «Сука» – это вообще литературное слово. Поэтому здесь чисто по регламенту КДК от двух до четырeх матчей прописано.

Руководство должно воздействовать на тренера. Есть ошибки, и все понимают недовольство тренерского штаба. Тем более, если эти ошибки ещe признают в ЭСК.

Понятно, нервы, и тренера понять можно. Но опять же, до какого-то определeнного момента его можно понять. Когда никакой ошибки нет – такое поведение вообще непонятно.

Я бы обратил внимание руководства «Спартака», почему Станкович и его тренерский штаб себе такое позволяют. То, что два помощника провоцируют Станковича – это 100 процентов. От них исходит весь негатив, который заводит тренера.

Нужно объяснить Станковичу, что команда всегда будет играть без тренера. Если руководство устраивает ситуация, когда командой руководит тренер вратарей – да ради бога. Надо будет – уборщица будет руководить командой. Но за то, что делает Станкович и штаб, судьи будут наказывать.

Егоров ведь ещe слиберальничал в том плане, что Станковичу сразу надо было показывать красную прямую. Как только он выскочил на поле – красная. Но в этой ситуации, видимо, неправильно донeс информацию резервный арбитр, который был очень латентный.

Половину тренерского штаба «Спартака» надо было выгонять. Пускай на трибуне сидят, смотрят, орут, посылают кого и куда хотят – там это можно делать. А на скамейке будет руководить уборщица Надя – будет тишина, потому что она не разбирается в футболе. Руководство же пыталось поднять вопрос поведения Станковича перед сезоном – это была основная претензия к тренеру.

Вспомните обнимашки перед матчем – это лицемерие чистой воды. Перед матчем Станкович жмeт арбитру руку, обнимает его, а после вроде как оскорбляет его разными словами.

Ну что это? Во дворе за такое и лицо могут разбить. Прекращать надо эти обнимашки. Есть конкретные указания, что если тренер даже в технической зоне агрессивно машет руками – это красная.

Не получится, что Станкович раньше работу потеряет, чем исправится? А мы не должны об этом думать. Думать арбитрам нужно за себя, чтобы правильно с таким человеком поступить. А руководству «Спартака» – не допустить, чтобы уборщица баба Надя клубом руководила», – сказал Федотов.

Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Спартак Станкович Деян Федотов Игорь
Комментарии (9)
FROLL007
1758203691
А вообще то всем уже давно смешно за антинародный позор России во главе с психом физруком. Гыгыгы
Ответить
NewLife
1758204824
Уж больно ты грозен, как я погляжу, иди разбей лицо Станку, боюсь ты сам без лица останешься. Ответь за базар, трус(
Ответить
...уефан
1758205335
...да-вот, как раз Станкович в любом дворе за родного сойдёт, в отличии от тебя и подобных тебе, газово-заинтересованных...
Ответить
Мордаванин
1758205378
в.бал так в.бал)) вопрос про Надю остаётся открытым)
Ответить
Интерес
1758206491
"...он здоровый такой, мясом кормленный, а мне и монтировку-то трудно поднять!"
Ответить
subbotaspartak
1758206951
«Во дворе за такое и лицо могут разбить»...А при дворе?
Ответить
СильныйМозг
1758210302
Во дворе, лицо могут набить и на халяву.
Ответить
Все новости
Все новости
