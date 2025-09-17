Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Джикия подробно рассказал о финансовых проблемах в «Химках»: «Это ненормально»

Джикия подробно рассказал о финансовых проблемах в «Химках»: «Это ненормально»

Сегодня, 21:21

Защитник «Антальяспора» Георгий Джикия поделился воспоминаниями о кризисе в «Химках».

  • Футболист провел в подмосковном клубе сезон-2024/25.
  • Его статистика: 19 матчей без голевых действий.
  • Сообщалось, что зарплата Джикии в «Химках» составит 4,5 млн рублей в месяц + бонусы.

– Правда ли, что основной состав не хотел тогда лететь на игру с «Зенитом»?

– Да.

– Своеобразный бойкот?

– Да.

– А почему полетели?

– Потому что была выплачена сумма.

– Может, перед каждым матчем бойкот надо было устраивать?

– Примерно так и было задумано. Уже были мысли, что все это плохо закончится.

Когда игрок «Химок» показывает мне банковскую карту, на которой 1600 рублей, это нормально? Это ненормально.

Как он может выкладываться, когда ему надо заплатить за квартиру, телефон и интернет, родителям что‑то отправить, сходить покушать?

Не знаю, сколько элементарных потребностей у футболиста, который живет в Москве. Это не тот случай, когда, как некоторые игроки говорят, готовы прожить на 30 тысяч рублей.

Это бред полный. 30 тысяч рублей. У кого есть автомобиль, только на бензин сколько уходит денег. И что этот человек должен чувствовать?

– Правда, что ты помогал пацанам в клубе?

– Не только я, но и другие ребятам помогали. И не только футболистам. Это обычная история.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Антальяспор Химки Джикия Георгий
