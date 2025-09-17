Сычев высказался о мессенджере MAX: «Что-то никто не пишет и не звонит по нему»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев оценил пользование новым отечественным мессенджером.

– Сталкивались ли вы с проблемами со связью при звонках в Telegram и WhatsApp?

– Есть нюансы. Связь нужна постоянно. Справляемся. Ничего такого. Если человеку надо, он найдет решение, адаптируется к любым моментам.

– В MAX не просили переводить сотрудников «Иртыша»?

– Нет. У меня есть MAX.

– Как вам? Говорят, ловит даже на парковке.

– Что-то никто не пишет и не звонит по нему, честно, пока почему-то (смеется). Ну это пока.

У меня в районе месяца. Но тяжело пока проходит интеграция людей туда. Исполнительная власть, с кем я общаюсь, все перешли. Там есть общение. А между друзьями, футбольными функционерами – не-а.

Что-то я пока никого не видел. Я только вижу, кто скачал, высвечивается: «О, все понятно, можно писать!» Но все равно все пишут по старинке.