Тренер «Ювентуса» оценил ничью 4:4 с дортмундской «Боруссией»

Главный тренер «Ювентуса» Игор Тудор высказался о домашнем матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (4:4).
«Если мы продолжим в том же духе, конца этому не будет. Было тяжело играть спустя три дня [после прошлого матча] против очень сильной команды. Мы показали, что у нас есть воля к победе, отличная скамейка – это хороший знак..
У нас были некоторые проблемы при атаке, хотя мы были опасны. Пропустили голы после стандартов, чего можно было избежать, но были и яркие индивидуальные действия, как, например, у Йылдыза. Я рад, потому что, учитывая обстоятельства, мы не могли сыграть еще лучше.
Я всегда говорил, что у нас нет «игроков стартового состава», так оно и есть. Исход матча решается в последние 20 минут, с пятью заменами футбол изменился. Проблема возникает при матче спустя три дня после прошлого. Кенан выдохся в конце, но мы принимаем этот результат. Все нормально, в данный момент это лучшее, что мы могли сделать», – сказал Тудор.
- Голы у «Ювентуса» забили Кенан Йылдыз на 63-й минуте, Душан Влахович на 67-й и 90+4-й, Ллойд Келли на 90+6-й. У «Боруссии» отличились Карим Адейеми на 52-й, Феликс Нмеча на 65-й, Ян Коуто на 74-й и Рами Бенсебаини с пенальти на 86-й.
- Команды повторили рекорд из матча «Бавария» – «Динамо Зг» (9:2), тоже забивших 8 раз во втором тайме в 2024 году.