  Главная
  Новости
  Тренер «Ювентуса» оценил ничью 4:4 с дортмундской «Боруссией»

Тренер «Ювентуса» оценил ничью 4:4 с дортмундской «Боруссией»

Сегодня, 09:48

Главный тренер «Ювентуса» Игор Тудор высказался о домашнем матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (4:4).

«Если мы продолжим в том же духе, конца этому не будет. Было тяжело играть спустя три дня [после прошлого матча] против очень сильной команды. Мы показали, что у нас есть воля к победе, отличная скамейка – это хороший знак..

У нас были некоторые проблемы при атаке, хотя мы были опасны. Пропустили голы после стандартов, чего можно было избежать, но были и яркие индивидуальные действия, как, например, у Йылдыза. Я рад, потому что, учитывая обстоятельства, мы не могли сыграть еще лучше.

Я всегда говорил, что у нас нет «игроков стартового состава», так оно и есть. Исход матча решается в последние 20 минут, с пятью заменами футбол изменился. Проблема возникает при матче спустя три дня после прошлого. Кенан выдохся в конце, но мы принимаем этот результат. Все нормально, в данный момент это лучшее, что мы могли сделать», – сказал Тудор.

Источник: tuttomercatoweb.com
Лига чемпионов Боруссия Д Ювентус Тудор Игор
