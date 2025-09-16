⚡️ Лига чемпионов. «Карабах» сенсационно обыграл «Бенфику», феерическая ничья «Ювентуса» с «Боруссией» и другие результаты

«Карабах» стартовал с победы в общем этапе ЛЧ-2025/26. Азербайджанская команда неожиданно выиграла у «Бенфики» в гостях. К 16-й минуте они дважды пропустили, но сумели ответить тремя забитыми мячами.

«Тоттенхэм» благодаря раннему автоголу взял три очка в домашнем матче с «Вильярреалом».

«Ювентус» и «Боруссия Д» провели очень результативную встречу в Турине – 4:4. Итальянцы ушли от поражения, отличившись на 94-й и 96-й минутах.