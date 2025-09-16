⚡️ Лига чемпионов. «Карабах» сенсационно обыграл «Бенфику», феерическая ничья «Ювентуса» с «Боруссией» и другие результаты

«Карабах» стартовал с победы в общем этапе ЛЧ-2025/26. Азербайджанская команда неожиданно выиграла у «Бенфики» в гостях. К 16-й минуте они дважды пропустили, но сумели ответить тремя забитыми мячами.
«Тоттенхэм» благодаря раннему автоголу взял три очка в домашнем матче с «Вильярреалом».
«Ювентус» и «Боруссия Д» провели очень результативную встречу в Турине – 4:4. Итальянцы ушли от поражения, отличившись на 94-й и 96-й минутах.
Лига чемпионов. 1 тур
Бенфика - Карабах - 2:3 (2:1)
Голы: 1:0 - Э. Барренечеа, 6; 2:0 - В. Павлидис, 16; 2:1 - Л. Андраде, 30; 2:2 - C. Duran , 48; 2:3 - А. Кащук, 86.
Лига чемпионов. 1 тур
Ювентус - Боруссия Д - 4:4 (0:0)
Голы: 0:1 - К. Адейеми, 52; 1:1 - К. Йылдыз, 63; 1:2 - Ф. Нмеча, 65; 2:2 - Д. Влахович, 67; 2:3 - Я. Коуто, 74; 2:4 - Р. Бенсебаини, 86 (с пенальти); 3:4 - Д. Влахович, 90+4; 4:4 - Л. Келли, 90+6.
Лига чемпионов. 1 тур
Тоттенхэм - Вильярреал - 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - Л. Жуниор, 4 (в свои ворота).
