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Расписание матчей
Лига чемпионов 2025/2026
Тоттенхэм - Вильярреал
Тоттенхэм - Вильярреал: обзор матча 16 сентября 2025
Тоттенхэм
16.09.2025, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 1 тур
1 : 0
Завершен
Вильярреал
4'
Л. Жуниор
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тоттенхэм - Вильярреал
Завершен
Замена
Кевин Дансо
️️️️➡️️
Лукас Бергвалл
90'
90'
+3'
Желтая карточка
Мики ван де Вен
(фол)
84'
82'
Замена
Альберто Молейро
️️️️➡️️
Тажон Бьюкенан
Желтая карточка
Рандаль Коло Муани
(фол)
78'
78'
Замена
Томас Парти
️️️️➡️️
Санти Комесанья
78'
Замена
Даниэль Парехо
️️️️➡️️
Пап Гуйе
Замена
Бреннан Джонсон
️️️️➡️️
Хави Симонс
77'
Замена
Рандаль Коло Муани
️️️️➡️️
Ришарлисон
77'
75'
Замена
Альфонсо Педраса
️️️️➡️️
Айосе Перес
75'
Замена
Илиас Акомах
️️️️➡️️
Серджи Кардона
Замена
Жоау Палинья
️️️️➡️️
Папе Сарр
69'
Замена
Ийенома Удогие
️️️️➡️️
Джед Спенс
69'
53'
Желтая карточка
Ренату Вейга
(фол)
45'
+1'
36'
Желтая карточка
Сантьяго Моуриньо
(фол)
35'
Желтая карточка
Санти Комесанья
(фол)
Желтая карточка
Ришарлисон
(фол)
33'
Желтая карточка
Хави Симонс
(фол)
30'
4'
ГОЛ! 0:1!
Луис Жуниор
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Гульельмо Викарио
ВР
13
Кристиан Ромеро
(К)
ЦЗ
15
Мики ван де Вен
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
24
Джед Спенс
ПЗ
6
Родриго Бентанкур
ЦП
29
Папе Сарр
ЦП
15
Лукас Бергвалл
АП
15
Мохаммед Кудус
АП
7
Хави Симонс
ПВ
9
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Вильярреал
1
Луис Жуниор
ВР
23
Серджи Кардона
ЛЗ
8
Хуан Фойт
(К)
ЦЗ
15
Сантьяго Моуриньо
ЦЗ
13
Ренату Вейга
ОП
26
Пап Гуйе
ОП
14
Санти Комесанья
ЦП
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
19
Николя Пепе
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
9
Жорж Микаутадзе
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Тоттенхэм
31
Антонин Кински
ВР
40
Брэндон Остин
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
33
Бен Дэвис
ЛЗ
67
Джунаи Байфилд
ЦЗ
4
Кевин Дансо
ЦЗ
6
Жоау Палинья
ОП
28
Вильсон Одобер
ЛВ
11
Бреннан Джонсон
ЛВ
44
Дейн Скарлетт
ЦФ
39
Рандаль Коло Муани
ЦФ
14
Арчи Грей
ЦФ
Вильярреал
25
Арнау Тенас
ВР
13
Диего Конде
ВР
24
Альфонсо Педраса
ЛЗ
4
Рафа Марин
ЦЗ
6
Пау Наварро
ЦЗ
2
Адрия Альтимира
ПЗ
5
Томас Парти
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
20
Альберто Молейро
АП
19
Манор Соломон
ЛВ
12
Илиас Акомах
ПВ
12
Тани Олувасейи
ЦФ
4-2-3-1
1
Викарио
23
Порро
13
Ромеро
15
ван де Вен
24
Спенс
6
Бентанкур
29
Сарр
15
Бергвалл
15
Кудус
7
Симонс
9
Ришарлисон
3-2-1-1-3
1
Жуниор
8
Фойт
15
Моуриньо
23
Кардона
13
Вейга
26
Гуйе
14
Комесанья
17
Бьюкенан
9
Микаутадзе
22
Перес
19
Пепе
24
Спенс
13
Удогие
13
Удогие
24
Спенс
15
Бергвалл
4
Дансо
4
Дансо
15
Бергвалл
29
Сарр
6
Палинья
6
Палинья
29
Сарр
7
Симонс
11
Джонсон
11
Джонсон
7
Симонс
9
Ришарлисон
39
Муани
39
Муани
9
Ришарлисон
22
Перес
24
Педраса
24
Педраса
22
Перес
14
Комесанья
5
Парти
5
Парти
14
Комесанья
26
Гуйе
10
Парехо
10
Парехо
26
Гуйе
17
Бьюкенан
20
Молейро
20
Молейро
17
Бьюкенан
23
Кардона
12
Акомах
12
Акомах
23
Кардона
Остались в запасе
Тоттенхэм
Вильярреал
31
Антонин Кински
ВР
40
Брэндон Остин
ВР
33
Бен Дэвис
ЛЗ
67
Джунаи Байфилд
ЦЗ
28
Вильсон Одобер
ЛВ
44
Дейн Скарлетт
ЦФ
14
Арчи Грей
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
25
Арнау Тенас
ВР
13
Диего Конде
ВР
4
Рафа Марин
ЦЗ
6
Пау Наварро
ЦЗ
2
Адрия Альтимира
ПЗ
19
Манор Соломон
ЛВ
12
Тани Олувасейи
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
31
Антонин Кински
ВР
40
Брэндон Остин
ВР
33
Бен Дэвис
ЛЗ
67
Джунаи Байфилд
ЦЗ
28
Вильсон Одобер
ЛВ
44
Дейн Скарлетт
ЦФ
14
Арчи Грей
ЦФ
Остались в запасе
25
Арнау Тенас
ВР
13
Диего Конде
ВР
4
Рафа Марин
ЦЗ
6
Пау Наварро
ЦЗ
2
Адрия Альтимира
ПЗ
19
Манор Соломон
ЛВ
12
Тани Олувасейи
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Тоттенхэм - Вильярреал
4
3
Всего ударов по воротам
9
10
Удары в створ
1
0
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
3
3
Нарушения
14
13
Офсайды
1
1
Количество передач
491
351
Сейвы
0
2
Точность передач %
84
79
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
4
4
Удары из-за пределов штрафной
5
6
xG (ожидаемые голы)
0.54
0.48
xGP (предотвращенные голы)
-0.84
-0.84
Информация о матче
Главный судья:
Раде Обренович
(Любляна)
Стадион:
Тоттенхэм Хотспур
Посещаемость:
54755
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