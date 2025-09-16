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Расписание матчей
Лига чемпионов 2025/2026
Ювентус - Боруссия Д
Ювентус - Боруссия Д: обзор матча 16 сентября 2025
Ювентус
16.09.2025, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 1 тур
4 : 4
Завершен
Боруссия Д
63'
К. Йылдыз
67'
Д. Влахович
90+4'
Д. Влахович
90+6'
Л. Келли
52'
К. Адейеми
65'
Ф. Нмеча
74'
Я. Коуто
86'
Р. Бенсебаини (П)
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ювентус - Боруссия Д
Завершен
ГОЛ! 4:4!
Ллойд Келли
Пас отдал
Душан Влахович
90'
+6
ГОЛ! 3:4!
Душан Влахович
Пас отдал
Пьер Калюлю
90'
+4
90'
Замена
Паскаль Гросс
️️️️➡️️
Серу Гирасси
90'
+6'
Замена
Эдон Жегрова
️️️️➡️️
Кенан Йылдыз
87'
86'
ГОЛ с пенальти! 2:4!
Рами Бенсебаини
74'
ГОЛ! 2:3!
Ян Коуто
Пас отдал
Марсель Забитцер
71'
Замена
Юлиан Брандт
️️️️➡️️
Максимилиан Байер
71'
Замена
Джоб Беллингем
️️️️➡️️
Феликс Нмеча
Замена
Мануэль Локателли
️️️️➡️️
Тен Коопмейнерс
69'
Замена
Василие Аджич
️️️️➡️️
Луа Опенда
69'
ГОЛ! 2:2!
Душан Влахович
Пас отдал
Кенан Йылдыз
67'
65'
ГОЛ! 1:2!
Феликс Нмеча
Пас отдал
Карим Адейеми
ГОЛ! 1:1!
Кенан Йылдыз
Пас отдал
Жоау Мариу
63'
Замена
Душан Влахович
️️️️➡️️
Джонатан Дэвид
60'
Замена
Жоау Мариу
️️️️➡️️
Уэстон МакКенни
59'
52'
ГОЛ! 0:1!
Карим Адейеми
Пас отдал
Серу Гирасси
42'
Желтая карточка
Вальдемар Антон
(фол)
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
16
Микеле Ди Грегорио
ВР
27
Андреа Камбьясо
ЛЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
3
Бремер
(К)
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
8
Тен Коопмейнерс
ОП
19
Кефрен Тюрам
ОП
8
Уэстон МакКенни
ЦП
20
Луа Опенда
ЦФ
11
Кенан Йылдыз
ЦФ
10
Джонатан Дэвид
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
(К)
ВР
8
Даниэль Свенссон
ЛЗ
21
Рами Бенсебаини
ЛЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
2
Ян Коуто
ПЗ
9
Марсель Забитцер
ЦП
23
Феликс Нмеча
АП
27
Карим Адейеми
ЛВ
9
Серу Гирасси
ЦФ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Ювентус
23
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
4
Федерико Гатти
ЦЗ
3
Даниэле Ругани
ЦЗ
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
17
Василие Аджич
ЦП
18
Филип Костич
ЛВ
11
Эдон Жегрова
ПВ
7
Франсишку Консейсау
ПВ
9
Душан Влахович
ЦФ
Боруссия Д
31
Силас Острзински
ВР
33
Александер Майер
ВР
42
Альмуджера Кабар
ЛЗ
39
Филиппо Мане
ЦЗ
30
Паскаль Гросс
ЦП
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
7
Джоб Беллингем
АП
10
Юлиан Брандт
АП
20
Коул Кэмпбелл
ПВ
4-2-1-3
16
Ди Грегорио
27
Камбьясо
3
Бремер
6
Келли
15
Калюлю
8
Коопмейнерс
19
Тюрам
8
МакКенни
10
Дэвид
11
Йылдыз
20
Опенда
3-2-1-2-2
1
Кобель
26
Рюэрсон
8
Свенссон
3
Антон
2
Коуто
21
Бенсебаини
9
Забитцер
23
Нмеча
27
Адейеми
14
Байер
9
Гирасси
8
МакКенни
17
Мариу
17
Мариу
8
МакКенни
8
Коопмейнерс
5
Локателли
5
Локателли
8
Коопмейнерс
20
Опенда
17
Аджич
17
Аджич
20
Опенда
11
Йылдыз
11
Жегрова
11
Жегрова
11
Йылдыз
10
Дэвид
9
Влахович
9
Влахович
10
Дэвид
9
Гирасси
30
Гросс
30
Гросс
9
Гирасси
23
Нмеча
7
Беллингем
7
Беллингем
23
Нмеча
14
Байер
10
Брандт
10
Брандт
14
Байер
Остались в запасе
Ювентус
Боруссия Д
23
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
4
Федерико Гатти
ЦЗ
3
Даниэле Ругани
ЦЗ
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
18
Филип Костич
ЛВ
7
Франсишку Консейсау
ПВ
Главный тренер
Игор Тудор
31
Силас Острзински
ВР
33
Александер Майер
ВР
42
Альмуджера Кабар
ЛЗ
39
Филиппо Мане
ЦЗ
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
20
Коул Кэмпбелл
ПВ
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
23
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
4
Федерико Гатти
ЦЗ
3
Даниэле Ругани
ЦЗ
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
18
Филип Костич
ЛВ
7
Франсишку Консейсау
ПВ
Остались в запасе
31
Силас Острзински
ВР
33
Александер Майер
ВР
42
Альмуджера Кабар
ЛЗ
39
Филиппо Мане
ЦЗ
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
20
Коул Кэмпбелл
ПВ
Главный тренер
Игор Тудор
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Ювентус - Боруссия Д
1
Всего ударов по воротам
19
10
Удары в створ
7
5
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
4
2
Нарушения
13
8
Офсайды
4
0
Количество передач
491
470
Сейвы
1
3
Точность передач %
89
82
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
11
5
Удары из-за пределов штрафной
8
5
xG (ожидаемые голы)
1.92
1.71
xGP (предотвращенные голы)
-1.22
-1.22
Информация о матче
Главный судья:
Франсуа Летексье
Стадион:
Альянц Стадиум
Посещаемость:
41497
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