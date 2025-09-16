Мостовой объяснил, что дает «Спартаку» поведение Станковича

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой оценил поведение главного тренера красно-белых Деяна Станковича.

«Поведение Станковича – дополнительный хайп для команды. Неделя прошла, а только об этом и говорят. С одной стороны, такое поведение ненормально. С другой стороны, это эмоции.

Ну вот он такой. Не может сдержаться. Может, видит какую-то несправедливость. А так что у него плохого? Зарплата сумасшедшая, жизнь сумасшедшая. Живи, наслаждайся», – сказал Мостовой.