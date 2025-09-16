Станковичу посоветовали «срочно ложиться в дурку»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко резко высказался о поведении главного тренера красно-белых Деяна Станковича.

«Нужно отметить, что в дурдоме всe стабильно, мы уже испугались, что два матча без эксцессов прошло, смотрели, как Станкович себя ведeт. Оказывается, пациенту хватило лекарств на два матча, не больше.

Я думаю, что пропуски клинического лечения потом могут перерасти, как говорят врачи, в терминальную фазу. Очень опасно, ему нужно заканчивать с футболом и ложиться срочно в дурку», – сказал Червиченко.