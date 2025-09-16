Спартаковец Литвинов прокомментировал скандальное поведение Станковича

Футболист «Спартака» Руслан Литвинов высказался о поведении главного тренера команды Деяна Станковича.
- Станковича удалили в матче 8-го тура РПЛ против «Динамо» (2:2).
- Серб приглашен на заседание КДК.
- Станкович точно пропустит матч 9-го тура против «Крыльев Советов».
– Что думаете об эмоциях Станковича во время матча с «Динамо»?
– Вы начинаете говорить об эмоциях, мы все футболисты, все эмоциональные люди. Учитывая, какой спорный момент был, ты пропускаешь гол в концовке. На это тяжело не реагировать. Судья посчитал, что надо удалить тренера.
Не могу судить этот момент, он тренер и эмоциональный человек, как и все мы. Мы понимаем, что на поле нам недопустимо это делать, потому что ты оставишь команду в меньшинстве. Деян понимает, что он может где‑то эмоционально действовать.
Источник: «Матч ТВ»