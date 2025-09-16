Спартаковец Литвинов прокомментировал скандальное поведение Станковича

Футболист «Спартака» Руслан Литвинов высказался о поведении главного тренера команды Деяна Станковича.

Станковича удалили в матче 8-го тура РПЛ против «Динамо» (2:2).

Серб приглашен на заседание КДК.

Станкович точно пропустит матч 9-го тура против «Крыльев Советов».

– Что думаете об эмоциях Станковича во время матча с «Динамо»?

– Вы начинаете говорить об эмоциях, мы все футболисты, все эмоциональные люди. Учитывая, какой спорный момент был, ты пропускаешь гол в концовке. На это тяжело не реагировать. Судья посчитал, что надо удалить тренера.

Не могу судить этот момент, он тренер и эмоциональный человек, как и все мы. Мы понимаем, что на поле нам недопустимо это делать, потому что ты оставишь команду в меньшинстве. Деян понимает, что он может где‑то эмоционально действовать.