Селюк посоветовал «Зениту» разогнать тренерский штаб

Агент Дмитрий Селюк заявил о бесполезности помощников Сергея Семака в «Зените».

«Вот я думаю, что Семаку нужна перезагрузка в другом клубе. Я не вижу прогресса. Но мы не знаем внутреннюю кухню. Не зря же перестановки прошли в руководстве клуба. Может, поняли, что был выбран неправильный бразильский вектор. Чересчур большое количество латиноамериканцев – ошибка.

С точки зрения класса, конечно, игроки «Зенита» выше «Балтики», но выиграть не смогли (0:0). Футболисты «Балтики» были заряжены, а зенитовцы – нет. Вот и вся разница. Желание, стремление отличаются. Видим с приходом бразильцев этот академичный футбол. Тыр-пыр – и всe! За счeт самоотдачи калининградцы могли выиграть эту игру. Но разговор не об этом.

Я к Семаку как к человеку и тренеру отношусь очень положительно и с уважением. Он один из лучших специалистов. Его человеческие и профессиональные качества на высшем уровне. Возможно, все эти чемпионства за шесть лет подряд успокоили «Зенит».

Тут, может, даже не самого Семака менять надо, а его помощников. Надо перезагрузить эту скамейку. Ощущение, что они там все на лавочке дремлют. Нет там людей, которые могут как-то зарядить футболистов. Одна и та же картинка – Тимощук с планшетом объясняет игроку, куда бежать. А он и без него знает, куда бежать. И всe равно выходят и играют, как умеют. Поэтому это чистая хрень. Они как сытые коты, помощников Семака надо менять. Поэтому нужна встряска и перезагрузка», – сказал Селюк.