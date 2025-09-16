Введите ваш ник на сайте
Селюк посоветовал «Зениту» разогнать тренерский штаб

Сегодня, 16:47
14

Агент Дмитрий Селюк заявил о бесполезности помощников Сергея Семака в «Зените».

«Вот я думаю, что Семаку нужна перезагрузка в другом клубе. Я не вижу прогресса. Но мы не знаем внутреннюю кухню. Не зря же перестановки прошли в руководстве клуба. Может, поняли, что был выбран неправильный бразильский вектор. Чересчур большое количество латиноамериканцев – ошибка.

С точки зрения класса, конечно, игроки «Зенита» выше «Балтики», но выиграть не смогли (0:0). Футболисты «Балтики» были заряжены, а зенитовцы – нет. Вот и вся разница. Желание, стремление отличаются. Видим с приходом бразильцев этот академичный футбол. Тыр-пыр – и всe! За счeт самоотдачи калининградцы могли выиграть эту игру. Но разговор не об этом.

Я к Семаку как к человеку и тренеру отношусь очень положительно и с уважением. Он один из лучших специалистов. Его человеческие и профессиональные качества на высшем уровне. Возможно, все эти чемпионства за шесть лет подряд успокоили «Зенит».

Тут, может, даже не самого Семака менять надо, а его помощников. Надо перезагрузить эту скамейку. Ощущение, что они там все на лавочке дремлют. Нет там людей, которые могут как-то зарядить футболистов. Одна и та же картинка – Тимощук с планшетом объясняет игроку, куда бежать. А он и без него знает, куда бежать. И всe равно выходят и играют, как умеют. Поэтому это чистая хрень. Они как сытые коты, помощников Семака надо менять. Поэтому нужна встряска и перезагрузка», – сказал Селюк.

  • Семак в «Зените» с 2018 года.
  • Тренер привел команду к 6 чемпионствам подряд.
  • У Семака контракт до 2030 года.

ScarlettOgusania
1758030925
позор бом.жам, зпрф..!)
Ответить
VPERDIV SPARTAK
1758031406
Как убедить в этом питерскую секту!! Семак изжил себя в Зените, да и его помощники тоже! Может Костя все таки разгонит эту шайку и мы увидим тот наш великий Зенит который рвал всех на своем пути и особенно недоклуб 7-1
Ответить
Сергей-Куприянов-vkontakt
1758031825
Селюку нужно землю пахать,а не паразитировать на комиссионных
Ответить
andr45
1758032285
РУКИ ПРОЧЬ ОТ СЕМАКА И ЕГО ШТАБА!!! И что с того, что игроки «Зенита» стоят в девять раз дороже состава «Балтики», а Король Америки почти в два раза дороже всей «Балтики»? Негоже аристократам и академикам с тросточками демонстрировать своё превосходство над простолюдинами) Не королевское это дело)
Ответить
СильныйМозг
1758032347
Семака в топку! Уже 7 лет говорю!!!!
Ответить
DMитрий
1758032508
Из спартака ещё посоветуй взять парочку :) Там как раз переизбыток душ мотиваторов с гиперактивностью.
Ответить
За что бан ?
1758033608
Тот , кто в состоянии их разогнать , не заинтересован в переменах .
Ответить
FWSPM
1758035885
не надо никого разгонять все идет по плану
Ответить
