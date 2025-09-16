«Спартаку» дали совет, как усмирить Станковича

Бывший глава ФК «Москва» Юрий Белоус прокомментировал поведение главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

Сербский специалист получил красную карточку в концовке 1-го тайма матча с «Динамо» (2:2).

Его удалили за использование нецензурных выражений в адрес главного арбитра Егора Егорова.

Станковичу грозит дисквалификация на несколько матчей.

По мнению Белоуса, «Спартаку» следует штрафовать серба.

«У меня в ФК «Москва» был один тренер, который пытался ворваться в судейскую. Только когда штрафы пошли, по‑моему, в 5 тысяч долларов, все прекратилось. Тут же все притихло. И никаких проблем не было», – сказал Белоус.