«Спартаку» дали совет, как усмирить Станковича

Сегодня, 10:58
7

Бывший глава ФК «Москва» Юрий Белоус прокомментировал поведение главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

  • Сербский специалист получил красную карточку в концовке 1-го тайма матча с «Динамо» (2:2).
  • Его удалили за использование нецензурных выражений в адрес главного арбитра Егора Егорова.
  • Станковичу грозит дисквалификация на несколько матчей.

По мнению Белоуса, «Спартаку» следует штрафовать серба.

«У меня в ФК «Москва» был один тренер, который пытался ворваться в судейскую. Только когда штрафы пошли, по‑моему, в 5 тысяч долларов, все прекратилось. Тут же все притихло. И никаких проблем не было», – сказал Белоус.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Сербия. Суперлига Спартак Станкович Деян
ilich55
1758011194
Юра, всё правильно. Только воспитание рублём доходит до сознания, а в эпоху капитализма это особо чувствительно. Гастарбайтеры приезжают в любую страну исключительно с целью заработка. Оштрафовать серба на месячный заработок и в следующий раз Деян будет встречать и провожать судей с букетом цветов.
Ответить
Интерес
1758011778
Это точно.Он же эуропеец до мозга костей, и на родственном сербскому русском языке после двух лет пребывания только материться умеет! До сих пор с переводчиком с итальянского общается демонстративно.
Ответить
NewLife
1758012648
А как насчет штрафов рфс за работу бездарных арбитров и за тунеядство ВАР, когда они не обращают внимания на фолы, ведущие к результативным ошибкам, и ангажированы не меньше гнилых судей-династии хейтеров Спартака.
Ответить
edw7777
1758012953
Согласен полностью, но с оговоркой, что размер штрафа должен быть сравним минимум с годовой зарплатой. Будь на месте этого деятеля простой смертный, штраф был бы именно таким, да еще обязательные работы присудили бы. А чем Станкович лучше простого российского работяги?! На мой взгляд, ничем! Даже хуже
Ответить
