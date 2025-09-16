Гурцкая объяснил агрессивное поведение Станковича

Агент, блогер Тимур Гурцкая прокомментировал поведение главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

Сербский специалист получил красную карточку в концовке 1-го тайма матча с «Динамо» (2:2).

Его удалили за использование нецензурных выражений в адрес главного арбитра Егора Егорова.

Станковичу грозит дисквалификация на несколько матчей.

По мнению Гурцкая, серб своим поведением маскирует игровые неурядицы.

«Он же большой футболист, и то, что он выдаeт нам эти спичи свои более эмоциональные, он же понимает, что ничего не получается. Он прячет это за счeт своих показушных эмоций.

В какой-то момент он успокоился, но, может, закончились успокоительные, может, проходил курсы психолога – это не помогло. Он продолжает феерить на поле», – сказал Гурцкая на ютуб-канале «Это футбол, брат!».