Агент Батракова отреагировал на новость об интересе «Барселоны»

Сегодня, 19:10

Владимир Кузьмичев, представитель полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, дал комментарий по поводу информации о попадании российского футболиста в шорт-лист «Барселоны».

«На сегодняшний день никаких контактов с «Барселоной» ни с нашей стороны, ни со стороны клуба не было.

Алексей своей игрой заставляет европейские клубы более пристально наблюдать за ним. Если честно, не буду удивлен, если Батраков действительно есть в шорт-листе «Барселоны».

Если предположить, что каталонский клуб сделает предложение Алексею, от такого точно не отказываются», – сказал агент.

  • 20-летний Батраков – воспитанник «Локомотива».
  • В этом сезоне он забил 8 голов в 8 матчах РПЛ.
  • Рыночная цена футболиста – 12 млн евро.

