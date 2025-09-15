Агент Батракова отреагировал на новость об интересе «Барселоны»

Владимир Кузьмичев, представитель полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, дал комментарий по поводу информации о попадании российского футболиста в шорт-лист «Барселоны».

«На сегодняшний день никаких контактов с «Барселоной» ни с нашей стороны, ни со стороны клуба не было.

Алексей своей игрой заставляет европейские клубы более пристально наблюдать за ним. Если честно, не буду удивлен, если Батраков действительно есть в шорт-листе «Барселоны».

Если предположить, что каталонский клуб сделает предложение Алексею, от такого точно не отказываются», – сказал агент.