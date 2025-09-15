Станковича обвинили в омерзительном поведении: «Он скатывается в жуткую яму»

Адвокат Александр Добровинский, болеющий за «Динамо», оценил поведение главного тренера «Спартака» Деяна Станковича в субботнем дерби (2:2).

Сербский специалист получил красную карточку в концовке первого тайма.

Тренера удалили за использование нецензурных выражений в адрес главного арбитра Егора Егорова.

«Поведение Станковича омерзительно. Мне очень интересно, что будет делать дисциплинарная комиссия, потому что это не в первый раз.

Станкович скатывается в жуткую яму. В нашем чемпионате мы не привыкли к такому поведению. Надо держать себя в руках.

Последнее, что может быть – это личные оскорбления», – сказал Добровинский.