Орлов прокомментировал удаление Станковича: «Чего ты на судью кричишь?»

Комментатор Геннадий Орлов высказался об удалении главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

Сербский специалист получил красную карточку в концовке первого тайма с «Динамо» (2:2).

Тренера удалили за использование нецензурных выражений в адрес главного арбитра Егора Егорова.

«У «Спартака» свои проблемы. Опять сорвался Станкович. Ну что в этом хорошего? Я же вам говорил: когда серб успокоился, то и команда перестала дергаться, начала побеждать.

А чем вчера был недоволен тренер красно-белых? Эпизодом с падением Маркиньоса? Я на стороне судьи. Маркиньос отпустил мяч далеко, а потом еще и подрисовал свое падение. А Станкович на этом попался. Начал зачем-то возмущаться, получил красную... Ну твой игрок мяч упустил, чего же ты на судью тогда кричишь? Написали, что он использовал нецензурные выражения. Думаю, его накажут. И не на одну игру», – сказал Орлов.