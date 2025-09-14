Дзюба обозначил, от кого конкретно зависит его будущее в «Акроне»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба настроен и дальше выступать за команду.

Игрок не планирует покидать клуб, пока его тренирует Заур Тедеев.

«Мы будем сражаться дальше. За нашего тренера, за наших болельщиков, особенно тех, кто приезжает за нами на выездные матчи. Атмосфера вокруг просто потрясающая.

Тедеев для этой команды – подарок. Пока он здесь, я тоже буду здесь, это даже не обсуждается», – сказал Дзюба.