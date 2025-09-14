Введите ваш ник на сайте
Вратаря «Спартака» Максименко уличили в «очевидном спаде»

Сегодня, 10:18
10

Репортер «Матч ТВ» Владислав Пушкарев заметил, что вратарь «Спартака» Александр Максименко сдал.

  • Накануне «Спартак» сыграл вничью с «Динамо» (2:2).
  • Максименко – воспитанник клуба.
  • С ним ведут переговоры о новом контракте.

«Спартак» играл плохо, особенно в первом тайме. Два гола забили после очень тупых ошибок защитников «Динамо». Если бы была нормальная команда, которой поставили игру в обороне (например, ЦСКА, с которым играть уже через три недели), все бы могло закончиться уже в первом тайме.

У Максименко очевидный спад. И ошибки уже системные. Если Помазун проведет хороший матч с «Ростовом» на Кубок, то в следующем туре надеюсь увидеть его в старте», – написал Пушкарев.

В «Спартаке» прокомментировали будущее воспитанника клуба Максименко 6
Кафанов оценил игру спартаковца Максименко в матче с Иорданией 1
Карпин не взял пять футболистов сборной России на матч с Катаром 9
Источник: телеграм-канал Владислава Пушкарева
Россия. Премьер-лига Спартак Максименко Александр
Интерес
1757835823
В матче с ЦСКА обязан стоять в воротах только он! А ДО и ПОСЛЕ делайте что хотите.
Ответить
timon2401
1757837416
Многие это видят и понимают… и только Деян верит и надеется))
Ответить
Иван Петров 1986
1757837707
Да давно уже пора его на скамейку сажать.
Ответить
FCSpartakM
1757838118
Максименко никогда не был сильным вратарем. А за что-то бороться с таким пассажиром на воротах очень сложно. Максименко взял вчера 2 удара, которые ему летели в руки. Весь сезон Спартак дает достаточно мало бить по своим воротам, но вратарь пускает каждый второй удар в створ.
Ответить
erybov1965
1757838826
Максименко никогда стабильно на высоком уровне и не играл. Он даже в одной игре может спасти и тут же пропустить «левый» гол или просто всё сделать, чтобы соперник получил голевую контратаку.
Ответить
Cleaner
1757839090
Вратарь Спартака Максименко ОЧЕВИДНО СТАБИЛЕН! Ну РЖУ ни могу!!!...)))
Ответить
FROLL007
1757839163
А когда у этой дырищи был подъём? Когда пятихатки отхватывал от Зенита? Гыгыгы
Ответить
FWSPM
1757841045
максименко давно пора посадить на лавку но как принято в Спартаке его будут ставить до последнего
Ответить
Everest13
1757841659
Не ну а че, каждый удар в створ, почти всегда заканчивается голом, это что за дикая стабильность?)))) Ему самому не стыдно за такие вещи, или в медийную лигу, если боишься без футбола остаться, но как игрок основы он так и не вырос, за какие заслуги его ставят неизвестно.....
Ответить
