Вратаря «Спартака» Максименко уличили в «очевидном спаде»

Репортер «Матч ТВ» Владислав Пушкарев заметил, что вратарь «Спартака» Александр Максименко сдал.

Накануне «Спартак» сыграл вничью с «Динамо» (2:2).

Максименко – воспитанник клуба.

С ним ведут переговоры о новом контракте.

«Спартак» играл плохо, особенно в первом тайме. Два гола забили после очень тупых ошибок защитников «Динамо». Если бы была нормальная команда, которой поставили игру в обороне (например, ЦСКА, с которым играть уже через три недели), все бы могло закончиться уже в первом тайме.

У Максименко очевидный спад. И ошибки уже системные. Если Помазун проведет хороший матч с «Ростовом» на Кубок, то в следующем туре надеюсь увидеть его в старте», – написал Пушкарев.