Тренер «Спартака»: «Арбитры относятся к нам плохо»

Ненад Сакич, тренер «Спартака», высказался о судьях после матча 8-го тура РПЛ против «Динамо» (2:2).

По ходу игры был удален главный тренер «Спартака» Деян Станкович.

В поле судил Егор Егоров из Нижнего Новгорода.

«Спартак» идет в РПЛ 7-м.

«Встреча с главой судейского корпуса? Мне не хотелось бы обсуждать эту тему, потому что я не принимаю решений на этот счет. Но если говорить об арбитрах – в прошлом сезоне и в этом – у нас есть ощущение, что определенные арбитры относятся к нам плохо.

Если по сегодняшнему матчу привести пример, то это фолы Глебова. Был очевидный, 100-процентный эпизод, где он должен был получить желтую карточку. Но арбитр ее не показал. Если такие эпизоды происходят с нашей стороны, мы сразу получаем желтую карточку», – сказал Сакич.