Тренер «Спартака»: «Арбитры относятся к нам плохо»

Вчера, 22:46
4

Ненад Сакич, тренер «Спартака», высказался о судьях после матча 8-го тура РПЛ против «Динамо» (2:2).

«Встреча с главой судейского корпуса? Мне не хотелось бы обсуждать эту тему, потому что я не принимаю решений на этот счет. Но если говорить об арбитрах – в прошлом сезоне и в этом – у нас есть ощущение, что определенные арбитры относятся к нам плохо.

Если по сегодняшнему матчу привести пример, то это фолы Глебова. Был очевидный, 100-процентный эпизод, где он должен был получить желтую карточку. Но арбитр ее не показал. Если такие эпизоды происходят с нашей стороны, мы сразу получаем желтую карточку», – сказал Сакич.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Сербия. Суперлига Спартак
Этот чумный мир
1757793066
Так вы же все - двуличные психические маргиналы
Ответить
VVM1964
1757793312
На арбитра надейся, но сам не плошай ! Бросать играть можно только после финального свистка и сегодня Динамо могло еще дважды наказать вас за это !!!...
Ответить
Константин-Шапкин-google
1757797231
Предвзятость есть это же видно
Ответить
