Тюкавин – о восстановлении от травмы: «Очень хочу выйти именно против «Спартака»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин высказался о восстановлении от травмы.

– Про ваше возможное возвращение в сентябре говорили давно. Добавил мотивации к быстрейшему возвращению календарь, в котором дерби со «Спартаком» выпало на середину сентября?

– Честно говоря, игра со «Спартаком» именно в сентябре повлияла на мое восстановление. Не знаю, ускорились ли мы, чтобы подойти к «Спартаку» готовым. Однако я бы очень хотел выйти на поле именно против этого соперника. Надеюсь, все случится, и меня ничего не будет беспокоить.

Это наш единственный домашний матч в сентябре, на котором я надеюсь увидеть наших любимых болельщиков. Хочется, чтобы был полный стадион. Постараемся порадовать зрителей своей игрой. Также все помнят, что мой первый гол за «Динамо» случился именно против «Спартака», и было бы классно забить снова – эта мысль прямо сидит у меня в голове. Однако самое главное, чтобы команда победила, а болельщики остались довольны.