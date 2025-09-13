Джику поделился первыми впечатлениями от «Спартака»

Новичок «Спартака» Александер Джику высказался об адаптации в команде.

«Наверное, помогать в адаптации будут прежде всего Кристофер Ву и Тео Бонгонда, потому что они тоже говорят на французском. В этом отношении, конечно, проще коммуницировать, но в целом здесь, в клубе, в команде всe прекрасно, потому что много людей, мне уже помогали, со мной общались, поэтому я думаю, что всe пройдeт прекрасно.

Первая тренировка? Всe прекрасно, всe хорошо прошло. Получил эти первые минуты, поработал с новыми партнeрами по команде. У нас сильная, хорошая команда. В принципе, я так всe и ожидал, сегодня это подтвердилось.

Удивило ли меня что-то или кто-то на тренировке? Не могу сказать, что кто-то конкретно чем-то удивил, но в целом команда, конечно, производит впечатление. У нас хорошая тренировка прошла. Главный тренер тоже подсказывал отлично, поэтому сейчас я с нетерпением жду уже официальных матчей, чтобы увидеть всe на поле», – сказал Джику на ютуб-канале «Спартака».