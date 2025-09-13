Гришин определил, в чем «Спартак» превосходит «Динамо»

Бывший игрок ЦСКА Александр Гришин сравнил «Динамо» и «Спартак» перед их матчем 8-го тура РПЛ.

«Спартак» – более организованная команда в атакующих построениях. У них есть такие футболисты, как Солари, Гарсия, Барко, Мартинс.

В атакующем ключе у них игра получше выстроена, но при этом у них проблемы в обороне», – сказал Гришин.