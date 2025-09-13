Введите ваш ник на сайте
Гришин определил, в чем «Спартак» превосходит «Динамо»

Сегодня, 10:05
1

Бывший игрок ЦСКА Александр Гришин сравнил «Динамо» и «Спартак» перед их матчем 8-го тура РПЛ.

«Спартак» – более организованная команда в атакующих построениях. У них есть такие футболисты, как Солари, Гарсия, Барко, Мартинс.

В атакующем ключе у них игра получше выстроена, но при этом у них проблемы в обороне», – сказал Гришин.

  • Столичное дерби начнется на «ВТБ Арене» в 16:45 мск.
  • Перед очной игрой «Динамо» занимает 9-е место в РПЛ, а «Спартак» – 7-е.
  • Это будет 1-й матч Валерия Карпина против «Спартака» после назначения в «Динамо».

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Динамо Гришин Александр
  • Читайте нас: 