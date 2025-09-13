Гришин определил, в чем «Спартак» превосходит «Динамо»

Бывший игрок ЦСКА Александр Гришин сравнил «Динамо» и «Спартак» перед их матчем 8-го тура РПЛ.
«Спартак» – более организованная команда в атакующих построениях. У них есть такие футболисты, как Солари, Гарсия, Барко, Мартинс.
В атакующем ключе у них игра получше выстроена, но при этом у них проблемы в обороне», – сказал Гришин.
- Столичное дерби начнется на «ВТБ Арене» в 16:45 мск.
- Перед очной игрой «Динамо» занимает 9-е место в РПЛ, а «Спартак» – 7-е.
- Это будет 1-й матч Валерия Карпина против «Спартака» после назначения в «Динамо».
Источник: «Матч ТВ»