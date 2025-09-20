Вердикт ЭСК по решениям арбитра в матче «Динамо» – «Спартак»

ЭСК РФС разобрала спорные эпизоды из матча 8-го тура РПЛ «Динамо» – «Спартак» (2:2).

Судья Егор Егоров не ошибся ни разу.

«1. Момент по обращению ФК «Спартак»

Время по таймеру : 17-я минута.

Суть обращения : проверка решения судьи не назначать пенальти в ворота «Динамо»

Решение комиссии : судья правильно не назначил пенальти в ворота «Динамо»

Голосование : единогласно

Мотивировка : контакт между игроком обороняющейся команды «Динамо» Рубенсом и атакующим игроком «Спартака» Кристофером Ву не является нарушением правил. Столкновение футболистов при выборе позиции было игровым и не является наказуемым.

2. Момент по обращению ФК «Спартак-Москва»

Время по таймеру : 45+3-я минута

Суть обращения : проверка решения судьи засчитать взятие ворот «Спартака»

Решение комиссии : судья правильно засчитал взятие ворот «Спартака»

Голосование : единогласно

Мотивировка : игрок обороняющейся команды «Динамо» легко касается рукой тела атакующего игрока «Спартака» Маркиньоса, не влияя на способность нападающего продолжать свое движение или действие. В свою очередь, игрок «Спартака» преувеличивает последствия этого контакта, падая на газон с целью заработать штрафной удар. Судья правильно продолжил игру и засчитал гол «Динамо».

3. Момент по обращению ФК «Спартак-Москва»

Время по таймеру : 46-я минута

Суть обращения : проверка решения судьи не назначать пенальти в ворота «Динамо»

Решение комиссии : судья правильно не назначил пенальти в ворота «Динамо»

Голосование : единогласно