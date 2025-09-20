Введите ваш ник на сайте
Вердикт ЭСК по решениям арбитра в матче «Динамо» – «Спартак»

20 сентября, 14:13
22

ЭСК РФС разобрала спорные эпизоды из матча 8-го тура РПЛ «Динамо» – «Спартак» (2:2).

Судья Егор Егоров не ошибся ни разу.

«1. Момент по обращению ФК «Спартак»

Время по таймеру: 17-я минута.

Суть обращения: проверка решения судьи не назначать пенальти в ворота «Динамо»

Решение комиссии: судья правильно не назначил пенальти в ворота «Динамо»

Голосование: единогласно

Мотивировка: контакт между игроком обороняющейся команды «Динамо» Рубенсом и атакующим игроком «Спартака» Кристофером Ву не является нарушением правил. Столкновение футболистов при выборе позиции было игровым и не является наказуемым.

2. Момент по обращению ФК «Спартак-Москва»

Время по таймеру: 45+3-я минута

Суть обращения: проверка решения судьи засчитать взятие ворот «Спартака»

Решение комиссии: судья правильно засчитал взятие ворот «Спартака»

Голосование: единогласно

Мотивировка: игрок обороняющейся команды «Динамо» легко касается рукой тела атакующего игрока «Спартака» Маркиньоса, не влияя на способность нападающего продолжать свое движение или действие. В свою очередь, игрок «Спартака» преувеличивает последствия этого контакта, падая на газон с целью заработать штрафной удар. Судья правильно продолжил игру и засчитал гол «Динамо».

3. Момент по обращению ФК «Спартак-Москва»

Время по таймеру: 46-я минута

Суть обращения: проверка решения судьи не назначать пенальти в ворота «Динамо»

Решение комиссии: судья правильно не назначил пенальти в ворота «Динамо»

Голосование: единогласно

Мотивировка: нападающий «Спартака» Ливай Гарсиа нанес удар по мячу в направлении ворот соперника. Минимальное воздействие игрока обороны на атакующего игрока являлся ненаказуемым. Оно не повлияло на возможность атакующего игрока выполнить удар по воротам соперника».

Источник: РФС
Россия. Премьер-лига Спартак Динамо Егоров Егор
Cleaner
1758375116
Спартачок все СТУЧИТ и СТУЧИТ в ЭСК РФС...(((((((((((((((((((
Ответить
NewLife
1758376815
Позорные проф непригодные мрази в ЭСК, в своем решении вы упустили один очень важный нюанс: как в милицейском протоколе надо было написать: "со слов Егорова записано верно."
Ответить
timon2401
1758379193
Для чего публикуют эту *****? Неужели кто-то хоть на секунду мог усомниться, что эти **** из эск примут противоречивое решение против таких же ***** из судейского корпуса(((((( рука руку моет
Ответить
Блямба
1758380272
Здесь истерический визг тарасофского электората слышен даже с других веток. Подумал, что надо зайти глянуть кого режут .... Почему-то не удивлён - одни и те же рыла ...
Ответить
k611
1758380809
ЭСК арбитров всегда будет отмазывать, ведь наши судьи по их мнению судят безупречно...
Ответить
subbotaspartak
1758381196
Станиславский отдыхает... не верю...
Ответить
crf57
1758384904
СПАРТАК только и делает что ноет и ноет, позорная команда с тренером - истеричкой!
Ответить
Чилим.
1758385995
Кинули КБ..
Ответить
dimag
1758386294
Мягкое касание, погладили по попке
Ответить
Виктор Урал09
1758529591
Конечно, контакт не является нарушением, а если бы это было в штрафной Спартака-сразу стало бы нарушением-кому вы втираете, продажные, тупые шкуры, ЭСК-такое же позорище, как и срачтв! Лига приколов оправдывает своё название!
Ответить
