Вердикт ЭСК по решениям арбитра в матче «Динамо» – «Спартак»

ЭСК РФС разобрала спорные эпизоды из матча 8-го тура РПЛ «Динамо» – «Спартак» (2:2).
Судья Егор Егоров не ошибся ни разу.
«1. Момент по обращению ФК «Спартак»
Время по таймеру: 17-я минута.
Суть обращения: проверка решения судьи не назначать пенальти в ворота «Динамо»
Решение комиссии: судья правильно не назначил пенальти в ворота «Динамо»
Голосование: единогласно
Мотивировка: контакт между игроком обороняющейся команды «Динамо» Рубенсом и атакующим игроком «Спартака» Кристофером Ву не является нарушением правил. Столкновение футболистов при выборе позиции было игровым и не является наказуемым.
2. Момент по обращению ФК «Спартак-Москва»
Время по таймеру: 45+3-я минута
Суть обращения: проверка решения судьи засчитать взятие ворот «Спартака»
Решение комиссии: судья правильно засчитал взятие ворот «Спартака»
Голосование: единогласно
Мотивировка: игрок обороняющейся команды «Динамо» легко касается рукой тела атакующего игрока «Спартака» Маркиньоса, не влияя на способность нападающего продолжать свое движение или действие. В свою очередь, игрок «Спартака» преувеличивает последствия этого контакта, падая на газон с целью заработать штрафной удар. Судья правильно продолжил игру и засчитал гол «Динамо».
3. Момент по обращению ФК «Спартак-Москва»
Время по таймеру: 46-я минута
Суть обращения: проверка решения судьи не назначать пенальти в ворота «Динамо»
Решение комиссии: судья правильно не назначил пенальти в ворота «Динамо»
Голосование: единогласно
Мотивировка: нападающий «Спартака» Ливай Гарсиа нанес удар по мячу в направлении ворот соперника. Минимальное воздействие игрока обороны на атакующего игрока являлся ненаказуемым. Оно не повлияло на возможность атакующего игрока выполнить удар по воротам соперника».