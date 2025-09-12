Карпин высказался о возможной отставке из «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин готов уйти в отставку.

– Ваши слова про отставку после игры в Махачкале срезонировали.

– Меня спросили: как я отнесусь к отставке? А как к ней можно отнестись? Что мне, сказать, что не уйду? Когда любой тренер подписывает контракт, он должен быть готов к отставке, так что это может произойти когда угодно. Всe зависит от результатов.

– Когда вы переходили в «Динамо», какой старт ждали?

– Естественно, не такой. Но что будет тяжело – да, понимал.

– Сейчас вы понимаете, когда игра станет лучше?

– Дело не только в игре, а скорее в результате. А результат часто зависит от одной ошибки либо с одной стороны, либо с другой.