Реакция Смолова на повторение результата Аршавина по голам за карьеру

Федор Смолов высказался о том, что ему удалось догнать Андрея Аршавина в списке лучших российских бомбардиров.

Форвард «БроукБойз» забил «Леон Сатурну» (2:0) в 3-м раунде Пути регионов FONBET Кубка России.

Это его 158-й гол за профессиональную карьеру. У Аршавина столько же.

Теперь они на 5 мячей отстают от Александра Мостового (163).

– Аршавин – величайший футболист нашей страны. Наверное, самый талантливый за долгое время, играл топовом уровне. Сравняться с ним круто, но я не считаю себя ровней. Просто голы.

– Насколько для вас это важная история?

– Не буду скрывать, честно, важная история. В принципе всe это мероприятие с «Броуками» вокруг голов было на самом деле. Большое спасибо ребятам, что дали возможность.

– Следующая цель – Александр Мостовой?

– (смеется). Да не, я же пока сравнялся. Надо поступательно ставить следующие цели. Ещe бы один гол хотелось бы забить.