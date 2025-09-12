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  • Реакция Смолова на повторение результата Аршавина по голам за карьеру

Реакция Смолова на повторение результата Аршавина по голам за карьеру

12 сентября 2025, 00:48
1

Федор Смолов высказался о том, что ему удалось догнать Андрея Аршавина в списке лучших российских бомбардиров.

  • Форвард «БроукБойз» забил «Леон Сатурну» (2:0) в 3-м раунде Пути регионов FONBET Кубка России.
  • Это его 158-й гол за профессиональную карьеру. У Аршавина столько же.
  • Теперь они на 5 мячей отстают от Александра Мостового (163).

– Аршавин – величайший футболист нашей страны. Наверное, самый талантливый за долгое время, играл топовом уровне. Сравняться с ним круто, но я не считаю себя ровней. Просто голы.

– Насколько для вас это важная история?

– Не буду скрывать, честно, важная история. В принципе всe это мероприятие с «Броуками» вокруг голов было на самом деле. Большое спасибо ребятам, что дали возможность.

– Следующая цель – Александр Мостовой?

– (смеется). Да не, я же пока сравнялся. Надо поступательно ставить следующие цели. Ещe бы один гол хотелось бы забить.

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Источник: Спортс’’
Россия. Премьер-лига Россия. Кубок БроукБойз Аршавин Андрей Смолов Федор
Комментарии (1)
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neim
1758280505
"Шура, запускайте Берлагу" (Золотой телёнок). А по нашему, пора запускать Саню Мостового (можно и в сборную), он вам ещё покажет Кузькину мать в игре с очередными афро-африканцами ))).
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