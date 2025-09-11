Реакция Роналду на признание его лучшим футболистом всех времен

Криштиану Роналду отреагировал на получение награды «Лучшему футболисту всех времен». Приз форварду «Аль-Насра» вручила Португальская лига.

«Хочу выразить благодарность Примейре за награду «Лучшему футболисту всех времен». Для меня огромная честь получить еe от имени своей страны.

Отдельное спасибо партнeрам по команде, тренерам и всем, кто поддерживал меня на протяжении всей карьеры и помогал становиться лучше. Спасибо вам, берегите себя», – сказал Роналду в соцсетях.