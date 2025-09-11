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  • Стали известны подробности футбольного матча между Россией и США

Стали известны подробности футбольного матча между Россией и США

11 сентября 2025, 12:15
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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о проведении товарищеского матча между Россией и США.

  • Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее сообщил, что проведение матча России и США обсуждается в ФИФА.
  • Российская сборная отстранена от официальных международных турниров с февраля 2022 года.
  • США примет чемпионат мира в 2026 году.

«Возможен ли матч со сборной США? Раз Лавров об этом сказал, значит так и есть. Он сам является активным участником процесса. При его поддержке мы ведем переговоры по поводу матча основных команд России и США.

Проведение матча на Аляске? У нас есть места и получше. Можно сыграть на стадионах чемпионата мира, в Москве, в Вашингтоне», – сказал Митрофанов.

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Источник: Sport24
Россия США Митрофанов Максим
Комментарии (1)
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NewLife
1757589260
Чиновничьи байки. Митрофанов в вопросах клубных товарняков не пришей кобыле хвост)
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