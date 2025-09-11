Введите ваш ник на сайте
Адвокат оценила шансы Смолова отправиться на зону

Сегодня, 10:04

Адвокат Наталья Шатихина прокомментировала уголовное дело в отношении Федора Смолова.

  • На бывшего нападающего сборной России завели дело по факту драки в «Кофемании».
  • У пострадавшего в драке диагностировали перелом нижней челюсти и стенки глазницы.
  • Смолову грозит до 3 лет лишения свободы.

«Думаю, шансы на реальное лишение свободы у Смолова минимальны. В его случае речь идет о преступлении средней тяжести, а не хулиганстве. У нас [в деле Кокорина – Мамаева] была совокупность легкого вреда здоровью – по непонятной до сих пор мне причине – и хулиганства. Но там самым тяжелым был именно состав хулиганства.

А здесь стороны могут примириться, и на этом дело будет прекращено. Но это обстоятельство не реабилитирующее. Обвиняемому придется выплатить некую сумму, которую потерпевший назовет. Потерпевший выразит согласие с прекращением уголовного дела, и на этом все закончится.

Второй вариант – если они не примирятся. Но даже в этой ситуации шансов на реальный срок не так много. Все равно потребуется некое возмещение вреда, затрат на лечение. А дальше будет назначено какое-то наказание, но, повторюсь, шансов на реальный срок здесь, на мой взгляд, немного», – сказала Шатихина.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига БроукБойз Смолов Федор
