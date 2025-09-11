Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Первая лига Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Канчельскис призвал назначить Мостового в «Спартак» вместо Станковича: «Он спартаковец, имеет опыт»

Канчельскис призвал назначить Мостового в «Спартак» вместо Станковича: «Он спартаковец, имеет опыт»

Сегодня, 08:51
12

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис предложил назначить в «Спартак» Александра Мостового.

«Почему бы и нет? Я уже давно это говорю! Он спартаковец, имеет опыт. «Спартак» всем давал шансы, почему бы и нет.

Интересно было бы посмотреть. Особенно какой стиль мог быть у его команды», – сказал Канчельскис.

  • На прошлой неделе Мостовой взял 1-й тренерский трофей.
  • В этом году 57-летний Мостовой получил тренерскую лицензию категории A, позволяющую работать помощником в клубе РПЛ и главным тренером в Первой лиге.
  • Он тренировал только команды, собранные для выставочных матчей, а также любительские и медийные клубы.

Еще по теме:
Мостовой прокомментировал назначение Тедеско в «Фенербахче» 2
Радимов назвал игрока, благодаря которому «Локомотив» является конкурентоспособным 4
Мостовой: «Через год-два Карпина уберут» 12
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Бр Спартак Канчельскис Андрей Станкович Деян Мостовой Александр
Рекомендуем
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
oyabun
1757571881
Да за какие заслуги? Неужели не доходит что ГТ не равно футболист?Такое ощущение что всем этим "желающим добра" Спартаку сам Мостовой и приплачивает за подобные призывы.
Ответить
АртурZaСМ
1757572846
Какой опыт он имеет??? пиз.д.еть направо и налево о том какой он замечательный и невз.е.бе.нный?
Ответить
АК 68
1757572986
А что за моста то просишь, попроси за себя - назначить тебя, из брянского Динамо тренером МЮ, там с этим тоже проблемы, с формулировкой " интересно посмотреть, какой стиль будет у команды"? У тебя тоже есть опыт. Что тебе на это англичане ответят?
Ответить
subbotaspartak
1757575989
Мостовой помощником может, попросись ГТ с ним. Стиляги...
Ответить
Цугундeр
1757578055
Кукушка прочит петуха.
Ответить
Бывалый1488
1757579153
Ахххххахаха насмешили…. Мостовой может только балаболить на тв и в сми
Ответить
Max-Min-vkontakte
1757585437
комменты спартачей ясно дают понять, что Мост им не нужен!)
Ответить
andr45
1757586278
А вот недодиктор Губерниев считает необходимым назначить Талалаева в «Спартак». И, кто же прав?
Ответить
Интерес
1757587408
Он имеет какой опыт??? Долго говорили,что футболист и тренер-разные профессии, но решили "совместить"?
Ответить
Krics
1757588303
Играть за Спартак и быть СПАРТАКОВЦЕМ, две большие разницы,как говорила тетя Фима,ихмо.
Ответить
Главные новости
ЦСКА предлагал 37 миллионов за бельгийского таланта
13:45
3
Реакция Роналду на признание его лучшим футболистом всех времен
13:27
Бубнов назвал лучшего тренера РПЛ прямо сейчас
13:15
1
ЦСКА договорился о подписании игрока «Наполи»
12:53
4
ФотоРадимов: «Кто хотел со мной разобраться, имейте в виду, с кем я дружу!»
12:30
5
Баринов сделал выбор между ЦСКА и «Локомотивом»
12:00
1
Министр спорта России дерзко ответил Геничу
11:43
14
ФотоЦСКА объявил о подписании Еременко
11:29
1
Подробности переговоров ЦСКА и «Локо» по Баринову – трансфер может состояться в ближайшие часы
11:24
ФотоРПЛ назвала лучшего тренера июля-августа
11:12
1
Все новости
Все новости
«Сочи» объявил об уходе двух игроков
13:57
Махачкалинское «Динамо» договорилось о трансфере за 1,5 миллиона евро
12:50
1
Гном Гномыч назвал любимый футбольный клуб и игроков
12:36
5
ТрансляцияГде смотреть матч «Рубин» – «Динамо» Махачкала: во сколько прямая трансляция: 12 сентября 2025
12:11
Баринов сделал выбор между ЦСКА и «Локомотивом»
12:00
1
Министр спорта России дерзко ответил Геничу
11:43
14
Раков назвал футболиста без недостатков
11:32
ФотоЦСКА объявил о подписании Еременко
11:29
1
Подробности переговоров ЦСКА и «Локо» по Баринову – трансфер может состояться в ближайшие часы
11:24
ФотоРПЛ назвала лучшего тренера июля-августа
11:12
1
В «Спартаке» оценили летнюю трансферную работу
10:59
5
Губерниев высказался о возможном назначении Талалаева в «Спартак»
10:50
5
Адвокат оценила шансы Смолова отправиться на зону
10:04
«Краснодар» уличили в хронических проблемах с воспитанниками
09:54
8
В России закрывается трансферное окно
09:46
6
Гришин пожалел Смолова, которому грозит отправка на зону
09:26
5
Овечкин за летний отпуск заработал в 6 раз больше, чем самый высокооплачиваемый игрок РПЛ зарабатывает за год
09:18
7
Канчельскис призвал назначить Мостового в «Спартак» вместо Станковича: «Он спартаковец, имеет опыт»
08:51
12
Мостовой поделился, куда инвестирует заработанные в «Зените» деньги: «Разбираюсь хорошо»
08:30
2
У Радимова-тренера было жесткое требование к игрокам: «Ходил по номерам и проверял»
00:07
5
Бубнов ответил, кто сильнее как тренер – Газзаев или Карпин
00:05
5
Андронов дал прогноз, отправится ли Смолов на зону
Вчера, 23:40
6
Мостовой сравнил уровень нынешней сборной России и образца ЧМ-2018
Вчера, 23:33
ФотоБекхэм выложил фото со знаменитой россиянкой
Вчера, 23:07
5
Определен клуб РПЛ с самой сильной атакой
Вчера, 22:48
3
Тарханов определил фаворита матча «Динамо» – «Спартак»
Вчера, 22:14
11
Спартаковец и петербуржец Дмитриев определил футбольную столицу России
Вчера, 21:45
3
Андрей Мостовой – о Глушенкове: «Невероятно своеобразный парень»
Вчера, 21:27
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 