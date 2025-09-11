Канчельскис призвал назначить Мостового в «Спартак» вместо Станковича: «Он спартаковец, имеет опыт»

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис предложил назначить в «Спартак» Александра Мостового.
«Почему бы и нет? Я уже давно это говорю! Он спартаковец, имеет опыт. «Спартак» всем давал шансы, почему бы и нет.
Интересно было бы посмотреть. Особенно какой стиль мог быть у его команды», – сказал Канчельскис.
- На прошлой неделе Мостовой взял 1-й тренерский трофей.
- В этом году 57-летний Мостовой получил тренерскую лицензию категории A, позволяющую работать помощником в клубе РПЛ и главным тренером в Первой лиге.
- Он тренировал только команды, собранные для выставочных матчей, а также любительские и медийные клубы.
Источник: «Спорт-Экспресс»