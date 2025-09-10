Андронов дал прогноз, отправится ли Смолов на зону

Бывший комментатор «Матч ТВ» Алексей Андронов высказался по факту уголовного дела в отношении Федора Смолова.
- На бывшего нападающего сборной России завели дело по факту драки в «Кофемании».
- У пострадавшего в драке диагностировали перелом нижней челюсти и стенки глазницы.
- Смолову грозит до 3 лет лишения свободы.
«Не верю, что Смолову грозит подобное или похожее на Кокорина/Мамаева. Не то время, не та его репутация, не те пострадавшие.
Но – с посещениями футболистами таких мест – что-то нужно делать…
Их провоцируют часто. Но это не проблема провоцирующего…» – написал Андронов.
Источник: телеграм-канал Алексея Андронова