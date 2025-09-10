Андронов дал прогноз, отправится ли Смолов на зону

Бывший комментатор «Матч ТВ» Алексей Андронов высказался по факту уголовного дела в отношении Федора Смолова.

На бывшего нападающего сборной России завели дело по факту драки в «Кофемании».

У пострадавшего в драке диагностировали перелом нижней челюсти и стенки глазницы.

Смолову грозит до 3 лет лишения свободы.

«Не верю, что Смолову грозит подобное или похожее на Кокорина/Мамаева. Не то время, не та его репутация, не те пострадавшие.

Но – с посещениями футболистами таких мест – что-то нужно делать…

Их провоцируют часто. Но это не проблема провоцирующего…» – написал Андронов.