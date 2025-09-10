Рабинер оценил дерзкое интервью Глушенкова

Журналист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер поделился впечатлениями от свежего интервью зенитовца Максима Глушенкова.

В частности, Глушенков дерзко заявил, что его нельзя воспитывать.

«Знаю ощущения, когда с тобой так обрывисто, на уровне «да – нет – не знаю» разговаривают, как Глушенков с Муйжнеком.

У меня что-то подобное было с капитаном «Зенита» Александром Анюковым. Я потом даже количество вопросов по расшифровке специально считал (был 241 вопрос за 70 минут, то есть три с половиной вопроса в минуту!), но я морально был к этому готов, из-за чего задавал десятки уточняющих вопросов и в итоговом тексте многие из них убрал, объединив ответы. Просто чтобы общий объем вдвое меньше был. В итоге оставил 82.

Саша решил написать всe как было. Тоже вариант. Чтобы читатель понимал, каково иногда интервьюерам приходится. Да и времени у него было более чем вдвое меньше.

И ведь все вопросы Муйжнека – по делу. Просто вот Глушенков – такой. Боюсь (и дело тут даже не в этом интервью, а в жизни), талантливые ноги и тело приставлены к не вполне соответствующей этому таланту голове. Отсюда и все проблемы. И у скольких такое было.

У Анюкова совсем другое – он просто глубочайший интроверт. И в команде (как я понимаю, на контрасте с Глушенковым) его уважали, и бился он в каждом матче как мог, не пропадал с поля, как зачастую Максим. И говорил в том интервью: «Я каждый день выхожу на поле – и «умираю». Если мне кто-то скажет, что я где-то сачкую, недорабатываю – у меня будет другой разговор с этим человеком».

Просто выжать из него любое слово было крайне сложно. Такой молчун. Но и то, по-моему, за счет времени, которое было в моем распоряжении, передать характер всe-таки удалось. Ну, и куски от автора в таких случаях считаю необходимыми.

Кто-то скажет: а может, Глушенков тоже просто молчун? Вот только репутация у него совсем другая. Анюков – молчаливый боец, Глушенков – нахальный творец, за которым как раз открыть рот, в том числе на партнеров и на тренеров, не заржавеет.

Я вообще не был сердит на Анюкова после того интервью, поскольку оно полностью соответствовало его личности и моим ожиданиям. Как воспринял Саша Муйжнек эту получасовую пытку – наверное, расскажет сам. Тоже – опыт. Хотя и своеобразный», – написал Рабинер.