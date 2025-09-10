Круговой – о судействе матча ЦСКА – «Краснодар»: «Момент в конце – чистый пенальти»

Защитник ЦСКА Данил Круговой высказался о работе рефери в домашнем матче 7-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1).

– В начале сезона ЦСКА в полном порядке, и ты тоже. Или есть поводы огорчаться?

– Лично мне настроение подпортил последний матч ЦСКА с «Краснодаром». Обидно, что упустили возможность победить и вырваться на первое место. Это было важно – ЦСКА давно не уходил на паузу в качестве лидера таблицы. Об этом даже Игорь Акинфеев говорил! Реально жалко.

– По матчу ЦСКА – «Краснодар» много вопросов к судье. Есть ощущение, что вам не дали чистый пенальти на последней минуте.

– Вопросов было немало. Моментов пять сходу могу вспомнить. Но судья ошибался в обе стороны. Все уже забыли про первый гол ЦСКА, который не засчитали, – обсуждают удаление Кордобы. А момент, про который ты говоришь, мог стать ключевым. По мне – чистый пенальти. Но больше всего меня удивило другое.

– Что?

– Как можно было добавить всего шесть минут?! Удаление, разговоры, просмотр ВАР, замены – это минимум десять минут. Даже футболисты «Краснодара» со мной согласились.