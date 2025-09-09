Ветеран «Спартака» не оценил трансфер Джику: «Зачем он нужен?»

Бывший игрок «Спартака» Геннадий Морозов недоволен покупкой защитника «Фенербахче» Александера Джику.

«Меня повеселила эта новость. Джикия недавно уехал в турецкий чемпионат, а в «Спартак» приходит Джику. Не знаю, зачем он нужен. Нам крайние защитники нужны, а не центральные. В данный момент есть проблемы на флангах.

Возможно, тренерский штаб будет его использовать и на флангах. Я при Бескове играл слева, справа, в центре. Он нас учил, подсказывал. Всегда говорил: «Основное – оборона. Впереди есть люди, которые сделают всe за вас». Мы играли вместе с Гавриловым, Черенковым, Родионовым... Но переход Джику у меня не ассоциируется с Джикией. Я не буду вздрагивать при объявлении его фамилии. Самое страшное в другом – пока в обороне хватает провалов. Если Станкович наведeт порядок там, то «Спартак» будет чемпионом. Потому что пропускать по два-три мяча от «Балтики», «Сочи» нельзя.

А вообще в обороне нужны свои – российские защитники. Чтобы говорили по-русски и понимали друг друга. Ну, может, один легионер», – сказал Морозов.