  • Ветеран «Спартака» не оценил трансфер Джику: «Зачем он нужен?»

Ветеран «Спартака» не оценил трансфер Джику: «Зачем он нужен?»

Вчера, 19:52
3

Бывший игрок «Спартака» Геннадий Морозов недоволен покупкой защитника «Фенербахче» Александера Джику.

«Меня повеселила эта новость. Джикия недавно уехал в турецкий чемпионат, а в «Спартак» приходит Джику. Не знаю, зачем он нужен. Нам крайние защитники нужны, а не центральные. В данный момент есть проблемы на флангах.

Возможно, тренерский штаб будет его использовать и на флангах. Я при Бескове играл слева, справа, в центре. Он нас учил, подсказывал. Всегда говорил: «Основное – оборона. Впереди есть люди, которые сделают всe за вас». Мы играли вместе с Гавриловым, Черенковым, Родионовым... Но переход Джику у меня не ассоциируется с Джикией. Я не буду вздрагивать при объявлении его фамилии. Самое страшное в другом – пока в обороне хватает провалов. Если Станкович наведeт порядок там, то «Спартак» будет чемпионом. Потому что пропускать по два-три мяча от «Балтики», «Сочи» нельзя.

А вообще в обороне нужны свои – российские защитники. Чтобы говорили по-русски и понимали друг друга. Ну, может, один легионер», – сказал Морозов.

  • «Спартак» заплатил за Джику 2 миллиона евро.
  • Игрок будет зарабатывать в московском клубе 2 миллиона евро в год без учета бонусов.
  • 31-летний защитник в прошлом сезоне провел 38 матчей за «Фенербахче», забил 1 гол. В этом сезоне Джику сыграл за стамбульцев в 1 встрече.

Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Спартак Джику Александер
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
oyabun
1757439503
Чудак человек! Кто же против "своих" в обороне? Но где их взять качественных? Потому и приходится завозить из за бугра.
Ответить
iscariot
1757454367
Этих ветеранов на грани деменции слушать бесполезное дело. Одна и та же песня все время: надо чтобы свои играли, при этом полный отрыв от реальности и нулевая аналитика.
Ответить
Литейный 4 (returned)
1757474687
Балтика и Сочи не ниже классом вечных середняков. Гыгыгы
Ответить
